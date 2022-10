Musk: «Twitter è importante, cerco di aiutare l'umanità»

Elon Musk vuole uno spazio libero per dibattere le idee. Keystone

«Il motivo per cui acquisto Twitter è perché è importante per il futuro della civilizzazione avere una piazza comune digitale dove si può dibattere idee diverse in modo salutare, senza ricorrere alla violenza».

Lo afferma Elon Musk, sottolineando di non voler acquistare Twitter perché «è facile o per fare soldi».

Il patron di Tesla intende acquistare la piattaforma «per cercare di aiutare l'umanità che amo. Lo faccio con umiltà e nella consapevolezza che fallire è una vera possibilità».

Twitter non può diventare un «inferno per tutti, un luogo dove tutto può essere detto senza conseguenza. Oltre ad aderire alle leggi, la nostra piattaforma deve essere accogliente per tutti, un luogo dove poter scegliere la propria esperienza a seconda delle preferenze», afferma Musk cercando di rassicurare gli inserzionisti pubblicitari, preoccupati dalla possibilità che il 51enne allenti i controlli per la moderazione dei contenuti.

L'imprenditore si dice un convinto sostenitore del fatto che la pubblicità, se fatta bene, può essere intrattenimento e informazione. «È essenziale mostrare agli utenti di Twitter spot che sono per loro rilevanti. Twitter aspira a diventare la piattaforma pubblicitaria più rispettata al mondo».

SDA