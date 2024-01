Joachim Nagel è una voce importante in seno alla Banca centrale europea (Bce). Keystone

«È troppo presto per parlare di taglio dei tassi»: lo ha detto il presidente della Bundesbank Joachim Nagel, parlando a Bloomberg tv a margine del forum di Davos.

«L'inflazione che scende è una buona notizia di per sé, ma per me è troppo presto» per intervenire, ha affermato il 57enne. «I mercati sono ottimisti, a volte troppo, ho una visione differente e voglio vedere i nuovi dati. Vedremo al prossimo consiglio direttivo».

«Dobbiamo aspettare, dobbiamo evitare di fare l'errore del passato di tagliare troppo presto», ha proseguito l'economista tedesco. «C'è molta incertezza, molte sfide nel 2024 che hanno un impatto sulla politica monetaria: c'è ancora molta strada da fare».

SDA