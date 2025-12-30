Il periodo dedicato ai regali è stato fruttuoso per il settore. Keystone

Peluche, panettoni, buoni regalo e tanto altro ancora: il Natale ha dato un notevole impulso ai commercianti al dettaglio in Svizzera. In molti stanno vivendo delle festività di successo, con affari migliori rispetto a dodici mesi fa.

Keystone-SDA SDA

Le vendite natalizie sono state leggermente superiori all'anno scorso, ha dichiarato, parlando di «risultato soddisfacente», una portavoce di Manor all'agenzia finanziaria AWP, che ha tastato il polso al settore. I clienti hanno fatto acquisti più tardi del solito, con il 23 dicembre rivelatosi il giorno di maggiore intensità.

Anche Migros, pur non avendo reso noto dati specifici, descrive il periodo dedicato ai regali come «particolarmente positivo». Il gigante arancione ha evidenziato una forte domanda per i prodotti di marchio proprio e i classici natalizi. Ad esempio, l'intero assortimento di peluche ha registrato un incremento del fatturato del 5%.

Pure Coop segnala «uno sviluppo costantemente positivo del business». Una portavoce ha affermato che la tradizione la fa sempre da padrona: i prodotti più richiesti sono rimasti gli stessi degli anni precedenti. Fra questi ci sono evergreen della tavola come panettoni, biscotti, fondue chinoise e raclette.

La catena di negozi di abbigliamento PKZ ha dal canto suo fornito numeri precisi, indicando che le sue vendite sono progredite su base annua del 5%. Un responsabile della comunicazione ha spiegato che le filiali nell'area metropolitana di Zurigo, in particolare, hanno contribuito alla solida performance. I clienti apprezzano sempre di più servizi come le confezioni regalo e le consulenze personalizzate.

Anche per i rivenditori online gli affari sono andati bene. A differenza del 2024, tuttavia, molti clienti di Brack hanno optato per prodotti singoli anziché ordini collettivi. Le cifre sono comunque in crescita, ha dichiarato un addetto stampa. Lego e materiali per il bricolage sono stati tra i regali più in voga.

Per quanto riguarda la Posta, il numero di pacchi recapitati tra il Black Friday e Natale è aumentato del 3,1% a 23 milioni. Stando alle cifre divulgate ieri dall'azienda, il picco è stato raggiunto il 2 dicembre con 1,3 milioni, record assoluto per una sola giornata.

Quanti di questi verranno restituiti non è ancora noto. Il rivenditore online Digitec Galaxus prevede numeri simili all'anno scorso. Sebbene il tasso di resi sia più alto a gennaio, è rimasto stabile nel tempo e si attesta al di sotto del 2% in tutte le categorie di prodotti.

Fra i regali molto popolari resistono i buoni, notoriamente comodi in quanto consentono al destinatario di scegliere articoli a suo piacimento. Digitec Galaxus ha registrato un aumento significativo delle vendite in questo ambito: secondo un portavoce, tra il 1° e il 24 dicembre i ricavi relativi ai buoni sono cresciuti di circa due terzi rispetto al 2024.