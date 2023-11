Si ha tendenza ad abbondare. Keystone

Gli svizzeri comprano tendenzialmente troppo cibo in vista delle festività di fine anno e quello che rimane viene in parte recuperato, ma il 73% della popolazione è costretto anche a buttare gli avanzi nella spazzatura.

È quanto emerge da un sondaggio rappresentativo, condotto su un campione di 500 persone dalla società di analisi di mercato Appinio per conto di Too Good To Go, società danese attiva nel campo dello spreco alimentare che ha sviluppato un'omonima app per far fronte al problema.

Stando al rilevamento demoscopico, il pasto festivo è solitamente (75%) preparato in casa.

Per assicurarsi che ci sia a sufficienza da mangiare il 41% degli interpellati dichiara di acquistare sempre più cibo del necessario e un ulteriore 35% di comperare a volte troppo, a seconda dell'occasione e del numero di ospiti.

Se invitati, meglio arrivare con un contenitore per i resti

Solo il 17% acquista sempre quanto basta, una quota che sale fra gli over 45 anni.

Tre quarti degli intervistati trasformano gli avanzi in nuovi piatti, il 12% congela il cibo e il 16% lo condivide con parenti e amici.

Quello che rimane finisce spesso nei rifiuti.

«A nessuno piace buttare via il cibo, soprattutto quando è stato preparato con tanto amore: ecco perché suggeriamo di incoraggiare gli ospiti a portare con sé un proprio contenitore, in modo che ognuno possa mettere da parte gli avanzi e che nulla vada sprecato», afferma Georg Strasser-Müller, direttore della di Too Good To Go per la Svizzera e l'Austria, citato in un comunicato.

