India Nebbia e visibilità zero a New Delhi, ben 130 voli cancellati

SDA

16.12.2025 - 11:36

Altro che Valpadana: la nebbia a New Delhi sta causando gravi difficoltà al traffico aereo.
Keystone

La nebbia ha portato per il secondo giorno di seguito la visibilità vicina allo zero nella capitale indiana di New Delhi, causando gravi problemi nel traffico aereo. L'aeroporto Internazionale Indira Gandhi ha annullato quasi 130 voli, tra arrivi e partenze.

Keystone-SDA

16.12.2025, 11:36

16.12.2025, 11:55

Sempre oggi, la compagnia IndiGo, non ancora del tutto tornata alla normalità dopo la crisi della settimana scorsa dovuta alla carenza di personale, ha annunciato altri 110 voli cancellati sulla sua intera rete.

