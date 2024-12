Nel 2025 i premi delle assicurazioni auto aumenteranno per quasi tutti gli assicuratori (immagine d'archivio). Keystone

Dopo anni di calo dei premi, nel 2025 molti automobilisti svizzeri dovranno prepararsi a un aumento dei costi delle assicurazioni auto. Secondo «Comparis», diversi fornitori hanno annunciato adeguamenti dei premi.

Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Un'analisi di «Comparis» mostra che molti assicuratori svizzeri di auto stanno pianificando aumenti dei premi generali o individuali per il 2025.

Solo il TCS ha deciso di non aumentare i prezzi.

Gli assicuratori forniscono come motivazione l'inflazione e l'aumento dei costi di riparazione, ma gli esperti mettono in dubbio questo ragionamento alla luce dei bassi tassi di inflazione. Mostra di più

Un'analisi del servizio di confronto online «Comparis» mostra che l'anno prossimo molte assicurazioni auto in Svizzera aumenteranno i premi per i propri clienti.

6 dei 13 assicuratori intervistati hanno annunciato un adeguamento generale. Per 4 fornitori sono possibili aumenti individuali. Solo il TCS si astiene dall'aumentare i costi per i clienti esistenti.

«Un pretesto per aumentare i prezzi dopo anni di cali»

Diversi assicuratori fanno i conti con l'inflazione, l'aumento dei costi di gestione dei sinistri e l'aumento dei sinistri dovuti a eventi ambientali. I costi dei pezzi di ricambio e delle riparazioni nel settore automobilistico sono aumentati notevolmente.

Questo sviluppo si è riflesso in un aumento dei costi dei sinistri. Nel 2024 i premi per l'assicurazione dei veicoli a motore erano già più alti del 4,7% rispetto all'anno precedente.

«Le giustificazioni degli assicuratori sollevano dubbi», afferma Adi Kolecic, esperto di mobilità di Comparis. «Il tasso di inflazione in Svizzera nell'ottobre 2024 è stato dello 0,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Si tratta di un livello simile a quello del 2021, che solleva la questione se gli assicuratori stiano usando l'inflazione come scusa per aumentare nuovamente i prezzi dopo anni di calo dei premi».

Gli assicuratori tacciono sull'entità dell'aumento dei premi

Solo un fornitore (Simpego) ha comunicato un aumento concreto di circa il 5% in media. Per gli altri assicuratori non sono disponibili dati concreti sugli adeguamenti dei premi per i clienti esistenti.

Tuttavia, secondo i risultati interni di Comparis, nel 2025 i premi per i singoli casi senza sinistri potrebbero essere più alti del 15% rispetto al 2024.

Premi più bassi per le assicurazioni auto nel lungo periodo

La tendenza a lungo termine è evidente: i premi delle assicurazioni auto sono notevolmente più bassi rispetto a 20 anni fa. Ora sembra che gli assicuratori stiano cambiando di nuovo rotta.

«I clienti non dovrebbero farsi abbagliare da giustificazioni generiche come l'inflazione e accettare gli aumenti dei premi senza fiatare», afferma l'esperto. «In particolare, vale la pena di confrontare i premi ora per beneficiare di offerte più vantaggiose».

Quello che molti proprietari di auto non sanno: gli assicurati possono disdire il contratto dopo un aumento del premio da parte dell'assicuratore e passare a un fornitore più conveniente, anche al di fuori dei regolari termini di disdetta. A condizione che si tratti di un adeguamento generale del premio e non di un aumento dovuto a un sinistro.