I giorni di assenza all'anno sono otto. Keystone

Nel 2025 gli svizzeri hanno lavorato in media 40 ore e 3 minuti per settimana, cioè praticamente quanto l'anno prima (per la precisione: 1 minuto in meno).

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Nello spazio di cinque anni si registra invece una crescita di oltre due ore, ma il dato è da mettere in relazione con il livello particolarmente basso registrato nel 2020 durante l'epidemia di Covid, spiega oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

Quelli indicati sono i tempi effettivi, che risultano dal calcolo della durata settimanale contrattuale (41h42), a cui vengono dapprima aggiunti gli straordinari (0h39) e poi tolte le assenze (2h18).

Può essere interessante osservare che sull'arco di un lustro le assenze sono scese di 155 minuti: è l'effetto del post-pandemia. Nel 2025 il numero annuo medio di giorni di non presenza per motivi di salute (malattia o infortunio) si è attestato a 8,2: si va dai 5,1 giorni dei dirigenti agli 11,8 giorni di chi opera in attività non qualificate.

Nel 2025 il personale dipendente dai 20 ai 49 anni aveva in media 5,2 settimane di vacanza, contro le 5,5 a disposizione dei 15-19enni e le 5,6 dei 50-64enni. In confronto a cinque anni prima le ferie sono aumentate di 0,2 giorni.

Secondo la cosiddetta statistica del volume di lavoro (SVOL) nel 2025 il numero totale di ore lavorate da tutte le persone occupate in Svizzera è stato pari a 8,1 miliardi, valore stabile rispetto ai dodici mesi precedenti. La variazione nulla è dovuta all'incremento del numero di impieghi (+0,3%), che è però stato interamente compensato da un calo della durata annua effettiva del lavoro (-0,3%).

Nel raffronto internazionale la durata settimanale effettiva di lavoro del personale dipendente a tempo pieno pone la Svizzera in testa rispetto ai paesi Ue. Se invece si considerano tutte le persone occupate, a causa delle rilevante percentuale di tempi parziali la Confederazione appare nella media.