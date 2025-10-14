  1. Clienti privati
È manager italiano Arriva un nuovo numero uno da Nespresso Svizzera: si tratta di Stefano Goglio

SDA

14.10.2025 - 11:00

Nespresso è un marchio ormai inconfondibile nell'ambito del caffè.
Keystone
Keystone

La filiale svizzera di Nespresso ha un nuovo numero uno: da inizio settembre l'azienda è guidata da Stefano Goglio, dirigente italiano che è stato alla testa dei mercati della multinazionale in Italia e in Portogallo.

Keystone-SDA

14.10.2025, 11:00

14.10.2025, 11:09

Come responsabile di Nespresso Svizzera, il 53enne con studi a Milano e in California intende accelerare in materia di innovazione e rafforzare il ruolo strategico del comparto elvetico, riconosciuto come «un vero e proprio laboratorio di eccellenza» all'interno del gruppo, spiega in un comunicato odierno la società specializzata nella produzione e commercializzazione di capsule di caffè porzionato.

Fondata nel 1986 e società autonoma in seno al gruppo Nestlé, Nespresso collabora con quasi 169'000 produttori di caffè attivi in 18 nazioni. L'impresa gestisce una rete mondiale di 818 negozi in 96 paesi e ha più di 14'000 dipendenti.

