Nestlé avvia la costruzione di un nuovo stabilimento in Ucraina

Nestlé amplia la sua presenza in Ucraina. Keystone

Nestlé ha avviato i lavori per la costruzione di un nuovo centro di produzione a Volyn, nell'Ucraina occidentale, concretizzando l'impegno assunto in dicembre. Lo stabilimento dovrebbe essere operativo fra meno di un anno, dice la multinazionale alimentare.

«La costruzione dell'impianto è iniziata e speriamo di poter avviare la produzione nel primo trimestre del 2024», ha indicato oggi un portavoce all'agenzia Awp, confermando quanto riportato nel fine settimana dalla stampa ucraina. L'investimento è confermato nell'ordine di 40 milioni di franchi.

L'impianto è situato nelle immediate vicinanze dell'esistente centro di distribuzione del colosso di Vevey (VD). «A pochi mesi dall'annuncio dell'investimento nel nuovo stabilimento di produzione abbiamo raggiunto importanti traguardi e compiuto significativi progressi nella costruzione e nella progettazione delle linee di produzione», ha dichiarato Alessandro Zanelli, responsabile di Nestlé in Ucraina e nell'Europa sudorientale, citato da Delo, un portale ucraino di notizie.

Lo stabilimento dovrebbe inizialmente impiegare circa 300 persone, per poi salire in un secondo tempo a 1500. «L'Ucraina rimarrà l'unico polo europeo per la produzione dei cosiddetti noodles istantanei per Nestlé e il sito produttivo di Volyn svolgerà senza dubbio un ruolo importante nell'esportazione degli articoli di questo promettente segmento nei paesi europei», ha proseguito il dirigente.

Il gruppo impiega attualmente 5500 persone in Ucraina e afferma di credere «nel potenziale commerciale del settore alimentare del paese». In Russia, invece, ha rifocalizzato le sue attività sulla «distribuzione di prodotti alimentari essenziali e di uso quotidiano» e ha sospeso tutti i nuovi investimenti.

