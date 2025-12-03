  1. Clienti privati
Nuovo capitolo Brabeck-Letmathe rinuncia al titolo di presidente emerito di Nestlé

SDA

3.12.2025 - 10:00

Peter Brabeck-Letmathe è stato a lungo ai vertici di Nestlé.
Peter Brabeck-Letmathe è stato a lungo ai vertici di Nestlé.
Keystone

Nuovi cambiamenti ai piani alti di Nestlé: Peter Brabeck-Letmathe rinuncerà presto al titolo onorifico di presidente emerito, ha indicato ieri sera l'azienda all'agenzia Awp confermando una notizia diffusa dalla Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Keystone-SDA

03.12.2025, 10:00

03.12.2025, 10:05

La novità arriva in un momento in cui il gruppo, sotto una nuova guida, «avvia un nuovo capitolo», ha comunicato la società, che rende comunque omaggio al suo ex manager, oggi 81enne. «In qualità di presidente emerito, ha seguito con sincero interesse l'ulteriore sviluppo della nostra impresa», ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione (Cda) Pablo Isla.

L'austriaco Brabeck-Letmathe era entrato in Nestlé nel 1968. Tra il 1997 e il 2008 ha lasciato il segno come CEO e tra il 2005 e il 2017 è stato presidente del Cda. Da allora porta il titolo di presidente emerito, che ora cederà all'assemblea generale del 16 aprile 2026.

In dichiarazioni alla NZZ, Brabeck-Letmathe ha spiegato la sua decisione con il fatto che presso Nestlé si è instaurata una nuova squadra e un nuovo presidente onorario, Paul Bulcke, che puntano su una nuova fase aziendale: pertanto non c'è più bisogno di lui.

