Nella sua prima apparizione pubblica come nuovo presidente della direzione di Nestlé Philipp Navratil ha annunciato un cambiamento di mentalità: il 49enne promette inoltre uno stile di comunicazione completamente innovativo.

«Affronto le cose con uno sguardo nuovo: i vecchi dogmi non mi frenano, da me potete aspettarvi trasparenza e senso di responsabilità», ha affermato il dirigente svizzero-austriaco in una teleconferenza odierna con gli analisti, commentando i dati trimestrali e annunciando un taglio di 16'000 impieghi, il 6% del totale.

In qualità di nuovo CEO di un gruppo alimentare mondiale con 277'000 dipendenti ha chiarito che punta soprattutto sulla velocità, sulle prestazioni e sull'apertura. «Dobbiamo muoverci più rapidamente e riportare in gioco la concorrenza, oltre a sviluppare nuovamente più amore per i nostri prodotti», ha detto.

Navratil si è presentato per la prima volta in modo dettagliato in un video di quasi 13 minuti, come manager con principi chiari e piedi ben piantati per terra. L'ex numero uno di Nespresso, cresciuto a Zurigo e che lavora per Nestlé da quasi 25 anni, punta su una filosofia di leadership basata su velocità, orientamento al rendimento e trasparenza. Vuole lasciarsi alle spalle i vecchi schemi mentali e riaccendere lo spirito competitivo all'interno dell'azienda.

I suoi motti sono «la rapidità prima della perfezione» e «il coraggio, più che la comodità». A suo avviso non entra in linea di conto accettare perdite di quote di mercato. In futuro inoltre le decisioni dovranno essere maggiormente basate sui dati e le priorità chiaramente definite. L'imprenditore con studi di economia a San Gallo, Bangalore (India) e Losanna richiede ai suoi quadri responsabilità e impegno: vuole creare una cultura che ricompensi in modo visibile le prestazioni misurabili.

Anche a livello personale, il manager desidera mostrarsi accessibile: secondo le sue stesse parole, proviene da una famiglia svizzero-austriaco-italiana, è sposato con una spagnola, è padre di due adolescenti e proprietario di un cane. Si definisce un «vero svizzero» che nel tempo libero ama andare in montagna «sia d'inverno che d'estate».

Navratil ha iniziato la sua carriera presso Nestlé nel 2001 come revisore interno, per poi assumere incarichi dirigenziali in America Latina e nel settore del caffè in Messico. Successivamente ha guidato la Coffee Strategic Business Unit globale e nel 2024 è diventato CEO di Nespresso. Da settembre 2025 è alla testa dell'intero gruppo. Il suo predecessore, Laurent Freixe, era stato licenziato con effetto immediato dopo solo un anno in carica a causa di una relazione segreta con una sua diretta subordinata.