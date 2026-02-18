  1. Clienti privati
Industria alimentare Nestlé, in crisi, nomina l'ex presidente della BNS Thomas Jordan per il Consiglio d'amministrazione

SDA

18.2.2026 - 18:44

L'ex presidente della BNS Thomas Jordan s
L'ex presidente della BNS Thomas Jordan s
Keystone

Il gruppo alimentare Nestlé propone quali candidati per il consiglio di amministrazione (cda) alla prossima assemblea generale del 16 aprile l'ex presidente della Banca nazionale svizzera (BNS) Thomas Jordan e la manager della società P&G Fatima Francisco.

Keystone-SDA

18.02.2026, 18:44

18.02.2026, 18:54

Lo ha comunicato lo stesso gruppo stasera in una nota. Nestlé, scossa lo scorso anno da una crisi di leadership, ha infatti deciso di ristrutturare il suo cda.

Con Francisco e Jordan intende rafforzare l'organo di vigilanza e il suo processo decisionale. In caso di nomina da parte dell'assemblea, il consiglio di amministrazione salirebbe così a 13 membri indipendenti.

Fatima Francisco è CEO dell'azienda P&G specializzata nei prodotti per la cura di bambini, donne e famiglie.

La cittadina statunitense, nata nelle Filippine, ricopre dal 1989 diverse funzioni dirigenziali in P&G ed è stata più volte inserita nella lista «Fortune» delle 50 manager internazionali più influenti.

Dal canto suo, Thomas Jordan è stato dal 2012 al 2024 presidente della direzione della Banca nazionale svizzera.

L'economista ha rappresentato il Paese in organismi finanziari internazionali come Fondo monetario internazionale (FMI), Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e Financial Stability Board.

Dalla primavera 2025 fa già parte del consiglio di amministrazione del gruppo assicurativo Zurich.

