  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Industria alimentare A causa dei dazi di Trump Nestlé vuol trasferire la produzione Nespresso negli Usa?

SDA

6.5.2026 - 14:00

Nespresso rimane in Svizzera.
Nespresso rimane in Svizzera.
Keystone

Malgrado i dazi imposti dagli Stati Uniti, Nestlé non ha intenzione di trasferire dalla Svizzera all'estero la produzione delle capsule Nespresso: lo afferma il presidente della direzione Philipp Navratil, dal settembre scorso alla testa del gigante alimentare.

Keystone-SDA

06.05.2026, 14:00

06.05.2026, 14:28

Il gruppo sta ancora valutando se i dazi saranno rimborsati dal governo americano, spiega il dirigente di 50 anni (appena compiuti) in un'intervista pubblicata oggi dall'Aargauer Zeitung.

Non si è però mai parlato di un trasloco degli impianti. «Non abbiamo preso in considerazione l'idea di trasferire la produzione Nespresso fuori dalla Svizzera per questo motivo».

In generale riguardo alle tariffe doganali il dirigente rimane cauto. «Dal punto di vista politico si può avere un'opinione sui dazi, ma noi ci concentriamo su come gestirli al meglio», dice.

«Continuiamo a investire, malgrado le tariffe. Pensiamo a lungo termine e ci orientiamo all'andamento del mercato».

L'analisi del premio Nobel. Joseph Stiglitz: «Trump non pensa a lungo termine, l'incertezza distrugge l'economia»

L'analisi del premio NobelJoseph Stiglitz: «Trump non pensa a lungo termine, l'incertezza distrugge l'economia»

Licenziamenti in massa: «La Svizzera non sarà colpita in modo sproporzionato»

Parallelamente Nestlé prosegue il suo programma di risparmio globale.

Entro la fine del 2027 verranno eliminati 16'000 posti di lavoro, di cui circa 12'000 impieghi d'ufficio.

Secondo Navratil, questo ridimensionamento fa parte di una strategia di efficienza volta a finanziare investimenti in aree di crescita. «Stiamo ora attuando questa misura in modo graduale e responsabile, paese per paese. La Svizzera non sarà colpita in modo sproporzionato», ha aggiunto.

«Una cosa è certa: restiamo fedeli alla nostra sede qui. Siamo un'azienda elvetica orgogliosa – e lo resteremo»

Industria alimentare. Nestlé: l'ex presidente della BNS Thomas Jordan eletto nel Cda

Industria alimentareNestlé: l'ex presidente della BNS Thomas Jordan eletto nel Cda

Si punta su quattro settori

L'impresa punterà in futuro sempre più su quattro settori chiave: caffè, alimenti per animali domestici, nutrizione e salute, nonché cibo e snack.

«La crescita resta l'obiettivo centrale del gruppo», ha ribadito Navratil.

Nonostante le tensioni geopolitiche e le incertezze economiche, il CEO si è detto convinto che la presenza globale della multinazionale garantirà la resilienza dell'azienda.

Il titolo in Borsa sale

Oggi in borsa l'azione Nestlé guadagna circa l'1,5%, in un mercato peraltro generalmente assai bene orientato (indice SMI +2%).

Dall'inizio di gennaio il corso è salito del 3%.

Il valore, molto gettonato dagli investitori e in passato considerato assai sicuro, ha perso però smalto negli ultimi anni: sull'arco di un lustro la performance è del -28%, per una società che comunque versa dividendi in aumento da ormai 30 anni consecutivi.

Industria alimentare. Il nuovo presidente del CdA di Nestlé Isla agli azionisti: «Serve un cambiamento culturale»

Industria alimentareIl nuovo presidente del CdA di Nestlé Isla agli azionisti: «Serve un cambiamento culturale»

I più letti

La showgirl Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo, ecco perché
Debiti record per Pippa Middleton: la tenuta Buckleberry Farm messa in vendita
Pete Hegseth riorganizza il Pentagono, caccia i generali, fa entrare amici e parenti, compresa sua moglie
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Lara Gut-Behrami parla della sua ultima gara da sciatrice professionista

Altre notizie

Mercato immobiliare. Case di lusso ancora più care in Svizzera, ma dinamica rallenta

Mercato immobiliareCase di lusso ancora più care in Svizzera, ma dinamica rallenta

Aviazione. Swiss avrà un nuovo presidente del Cda, è l'ex CEO Vranckx

AviazioneSwiss avrà un nuovo presidente del Cda, è l'ex CEO Vranckx

Strade. Primo brillamento per il tunnel di Morschach, che rivoluzionerà la viabilità sull'Axenstrasse

StradePrimo brillamento per il tunnel di Morschach, che rivoluzionerà la viabilità sull'Axenstrasse