Laurent Freixe ha voluto rassicurare gli azionisti, che negli ultimi anni hanno visto scendere il valore dei loro titoli in borsa. Keystone

Il presidente della direzione di Nestlé Laurent Freixe punta a riportare il colosso alimentare «sulla strada del successo».

Keystone-SDA SDA

Negli ultimi anni l'azienda ha dovuto affrontare delle difficoltà e la fiducia ne ha risentito, ha dichiarato agli azionisti in occasione della 158esima assemblea generale annuale tenutasi oggi a Losanna.

«Siamo determinati a riconquistare la fiducia e a diventare nuovamente il punto di riferimento del nostro settore», ha affermato il Ceo in carica dal settembre 2024. Il 62enne ha ribadito l'intenzione di accelerare ulteriormente la crescita e di portare avanti la trasformazione avviata. «Ora è necessaria un'azione energica e immediata», ha sostenuto.

Nestlé punta su tre pilastri per l'ulteriore crescita: l'espansione di marchi forti come la barretta di cioccolato Kitkat, l'introduzione di innovazioni meno numerose ma più di successo – i cosiddetti «Big Bets», grandi scommesse – e gli investimenti in aree nutrizionali orientate al futuro, come quelle legate alla salute delle donne e a un invecchiamento sano. Tra i lanci recenti figurano prodotti come il concentrato di espresso Nescafé e il cibo per gatti a forma di piramide.

Allo stesso tempo, il gruppo sta perseguendo una strategia globale di riduzione dei costi: come noto entro la fine del 2025 dovranno essere risparmiati 2,5 miliardi di franchi, di cui 700 milioni entro fine anno. Secondo Freixe i primi successi sono visibili nelle catene di fornitura, dove le tecnologie supportate dall'intelligenza artificiale stanno aumentando l'efficienza.

Il presidente del consiglio di amministrazione Paul Bulcke ha indicato da parte sua che si impegnerà per aumentare ogni anno il dividendo. Per l'esercizio 2024 l'elargizione agli azionisti è stata ritoccata al rialzo di 5 centesimi, con un versamento di 3,05 franchi. Come si ricorderà l'anno si è chiuso con un fatturato di 91,4 miliardi di franchi (-2% rispetto al 2023) e un utile netto di 10,9 miliardi (-3%).

In borsa oggi l'azione Nestlé si presenta in ribasso frazionale, mostrandosi meno negativa del mercato. Dall'inizio di gennaio il titolo ha guadagnato il 15%, mentre in flessione – rispettivamente del 6% e del 19% – si presenta la performance sull'arco di un anno e di un lustro.