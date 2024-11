Novità in vista per il colosso dell'alimentare vodese. Keystone

Investire nel marketing e tagliare i costi per raggiungere «l'eccellenza operativa». È quanto intende fare il gigante alimentare Nestlé, il cui nuovo CEO Laurent Freixe ha presentato oggi i piani per il futuro.

SDA

Inoltre, le attività nel segmento delle acque e delle bevande di alta gamma saranno rese autonome.

«Nestlé è un'azienda solida», ha dichiarato il numero uno della multinazionale romanda, citato in una nota odierna diffusa in occasione della giornata degli investitori. Secondo il dirigente francese, che ha preso il posto di Mark Schneider all'inizio di settembre, il gruppo dispone di «un portafoglio di prodotti diversificato e strategicamente ben posizionato».

«Investiremo maggiormente nei nostri marchi e nei nostri pilastri per sfruttare appieno il potenziale dei prodotti», ha spiegato Freixe. Ciò permetterà di «ottenere una crescita superiore, sostenibile e redditizia e di guadagnare quote di mercato».

Si vuole anche puntare sul marketing, con le spese pubblicitarie che saliranno al 9% (dall'8% attuale) del giro d'affari entro fine 2025, per un incremento di circa un miliardo di franchi. Per finanziare gli investimenti aggiuntivi, Nestlé dovrà però stringere la cinghia. Oltre alle precedenti iniziative di riduzione dei costi, pianifica infatti risparmi per almeno 2,5 miliardi entro la fine del 2027.

Rendere indipendenti le attività nelle acque e nelle bevande

Nell'ambito della sua riorganizzazione, la multinazionale ha poi deciso di rendere indipendenti le sue attività nelle acque (San Pellegrino, Perrier, Acqua Panna, Nestlé Purelife) e nelle bevande (Nesquik, Nestea, Milo, Nescafé) di alta gamma. Muriel Lienau, che guida l'unità Nestlé Waters in Europa, sarà responsabile della divisione dall'inizio del 2025.

Sul fronte finanziario, Nestlé ha abbassato gli obiettivi a medio termine e prevede ora una crescita organica delle vendite di almeno il 4%, mentre il margine operativo dovrebbe superare il 17,0%. Per l'esercizio in corso, l'azienda con sede a Vevey (VD) conferma le sue aspirazioni, tra cui una crescita organica di circa il 2%.

bt, ats