  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Industria alimentare Nestlé rileva la totalità di Yfood, leader nei pasti pronti da bere

SDA

3.6.2026 - 17:01

I prodotti Yfood sono in vendita anche nei supermercati svizzeri.
I prodotti Yfood sono in vendita anche nei supermercati svizzeri.
Keystone

Nestlé ha annunciato l'acquisizione totale della società tedesca Yfood, marchio leader in Europa nel settore dei cosiddetti pasti pronti da bere.

Keystone-SDA

03.06.2026, 17:01

03.06.2026, 17:03

L'operazione, il cui prezzo non è stato reso noto, prevede il passaggio del 51% del capitale ancora nelle mani dei fondatori Benjamin Kremer e Noel Bollmann. La multinazionale elvetica era già entrata nella società nel 2023 con una quota del 49%.

Nonostante il passaggio di proprietà, l'azienda fondata nel 2017 a Monaco di Baviera manterrà la propria autonomia operativa: marchio, cultura aziendale e orientamento strategico rimarranno invariati, si legge in un comunicato congiunto. Yfood continuerà a contare su circa 150 dipendenti e manterrà la sua sede in Germania. I due fondatori si ritireranno, mentre la gestione operativa sarà affidata a Jolanda Schwirtz, una manager di Nestlé che collabora con Yfood da tre anni.

Yfood è specializzata in sostituti liquidi del pasto completi dal punto di vista nutrizionale, pensati per chi ha poco tempo per cucinare. L'azienda vende i suoi prodotti in 30 paesi e in oltre 50'000 punti vendita, con un fatturato che nel 2025 si è attestato a circa 150 milioni di euro (137 milioni di franchi), con una progressione a doppia cifra rispetto all'anno prima.

Con l'acquisizione totale, Nestlé punta a inaugurare la prossima fase di crescita del marchio, dapprima rafforzando la presenza in Europa e poi entrando sui mercati extraeuropei, grazie alla propria rete globale di vendita e logistica. L'operazione consolida la posizione del gruppo guidato dal nuovo CEO Philipp Navratil nel segmento nutrizione, dove prodotti ad alto valore nutritivo e pratici nell'uso sono sempre più richiesti.

I più letti

Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Cacciati per ristrutturare, ritrovano casa loro su Booking a 8'200 franchi al mese
Una balena di 12 t si spiaggia sulla costa francese, recuperata a tempo di record
Turista viene morso cinque volte da uno squalo nelle acque della Sardegna
Ecco tutti i cambiamenti che entrano in vigore in Svizzera in giugno

Altre notizie

Barometro NZZ. Fiducia PMI svizzere scende ai minimi da diversi anni

Barometro NZZFiducia PMI svizzere scende ai minimi da diversi anni

Mondo del lavoro. Un'economista ne è convinta: «Le quote rosa nelle aziende danneggiano le donne»

Mondo del lavoroUn'economista ne è convinta: «Le quote rosa nelle aziende danneggiano le donne»

Previsioni congiunturali. Economiesuisse: «L'incertezza frena la crescita»

Previsioni congiunturaliEconomiesuisse: «L'incertezza frena la crescita»

Congiuntura. L'OCSE: «Il PIL mondiale frena al 2,8% nel 2026, al 3,1% nel 2027»

CongiunturaL'OCSE: «Il PIL mondiale frena al 2,8% nel 2026, al 3,1% nel 2027»