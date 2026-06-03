I prodotti Yfood sono in vendita anche nei supermercati svizzeri. Keystone

Nestlé ha annunciato l'acquisizione totale della società tedesca Yfood, marchio leader in Europa nel settore dei cosiddetti pasti pronti da bere.

Keystone-SDA SDA

L'operazione, il cui prezzo non è stato reso noto, prevede il passaggio del 51% del capitale ancora nelle mani dei fondatori Benjamin Kremer e Noel Bollmann. La multinazionale elvetica era già entrata nella società nel 2023 con una quota del 49%.

Nonostante il passaggio di proprietà, l'azienda fondata nel 2017 a Monaco di Baviera manterrà la propria autonomia operativa: marchio, cultura aziendale e orientamento strategico rimarranno invariati, si legge in un comunicato congiunto. Yfood continuerà a contare su circa 150 dipendenti e manterrà la sua sede in Germania. I due fondatori si ritireranno, mentre la gestione operativa sarà affidata a Jolanda Schwirtz, una manager di Nestlé che collabora con Yfood da tre anni.

Yfood è specializzata in sostituti liquidi del pasto completi dal punto di vista nutrizionale, pensati per chi ha poco tempo per cucinare. L'azienda vende i suoi prodotti in 30 paesi e in oltre 50'000 punti vendita, con un fatturato che nel 2025 si è attestato a circa 150 milioni di euro (137 milioni di franchi), con una progressione a doppia cifra rispetto all'anno prima.

Con l'acquisizione totale, Nestlé punta a inaugurare la prossima fase di crescita del marchio, dapprima rafforzando la presenza in Europa e poi entrando sui mercati extraeuropei, grazie alla propria rete globale di vendita e logistica. L'operazione consolida la posizione del gruppo guidato dal nuovo CEO Philipp Navratil nel segmento nutrizione, dove prodotti ad alto valore nutritivo e pratici nell'uso sono sempre più richiesti.