L'operazione, il cui prezzo non è stato reso noto, prevede il passaggio del 51% del capitale ancora nelle mani dei fondatori Benjamin Kremer e Noel Bollmann. La multinazionale elvetica era già entrata nella società nel 2023 con una quota del 49%.

Nonostante il passaggio di proprietà, l'azienda fondata nel 2017 a Monaco di Baviera manterrà la propria autonomia operativa: marchio, cultura aziendale e orientamento strategico rimarranno invariati, si legge in un comunicato congiunto. Yfood continuerà a contare su circa 150 dipendenti e manterrà la sua sede in Germania. I due fondatori si ritireranno, mentre la gestione operativa sarà affidata a Jolanda Schwirtz, una manager di Nestlé che collabora con Yfood da tre anni.

Yfood è specializzata in sostituti liquidi del pasto completi dal punto di vista nutrizionale, pensati per chi ha poco tempo per cucinare. L'azienda vende i suoi prodotti in 30 paesi e in oltre 50'000 punti vendita, con un fatturato che nel 2025 si è attestato a circa 150 milioni di euro (137 milioni di franchi), con una progressione a doppia cifra rispetto all'anno prima.

Con l'acquisizione totale, Nestlé punta a inaugurare la prossima fase di crescita del marchio, dapprima rafforzando la presenza in Europa e poi entrando sui mercati extraeuropei, grazie alla propria rete globale di vendita e logistica. L'operazione consolida la posizione del gruppo guidato dal nuovo CEO Philipp Navratil nel segmento nutrizione, dove prodotti ad alto valore nutritivo e pratici nell'uso sono sempre più richiesti.