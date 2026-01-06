  1. Clienti privati
Ecco quale Nestlé ritira lotti di latte per neonati BEBA e Alfamino pure in Svizzera. Si teme la presenza di una tossina

SDA

6.1.2026 - 19:42

La multinazionale alimentare Nestlé sta procedendo anche in Svizzera al richiamo di alcuni lotti dei marchi di latte per neonati BEBA e Alfamino. Il provvedimento si inserisce in quello annunciato ieri in oltre 30 paesi in Europa, ma anche in Sud America e a Hong Kong.

La sede di Nestle a Vevey
La sede di Nestle a Vevey
sda

Keystone-SDA

06.01.2026, 19:42

«Nestlé, in stretta collaborazione con le autorità elvetiche competenti, ritira a titolo precauzionale alcuni lotti di diversi prodotti per l'alimentazione infantile BEBA e Alfamino disponibili in Svizzera», ha indicato stasera in una nota il gruppo con sede a Vevey (VD).

Si tratta dei prodotti BEBA Bio 1 (800 g), BEBA Comfort (800 g), BEBA Optipro PRE (800 g), BEBA Optipro 1 (800 g), BEBA Expert HA 1 (800 g), BEBA Aliment per prematuri fase 2 (32x90 ml) e BEBA Supreme 1 (800 g), con date di scadenza comprese tra ottobre 2026 e giugno 2027.

I consumatori che hanno acquistato questi prodotti non devono più somministrarli ai bambini e sono invitati a contattare Nestlé Svizzera per ottenere un cambio o un rimborso (Info Line 0800.55.44.66 o www.nestle.ch/fr/info).

Si teme la presenza di una tossina

Nestlé ha aggiunto che «il richiamo è una misura precauzionale a causa della possibile presenza di cereulide», una tossina che può provocare intossicazioni alimentari caratterizzate da nausea e vomito.

Questa sostanza è stata rilevata in un ingrediente proveniente da un fornitore e utilizzato nei lotti interessati.

«Finora non sono stati segnalati casi di malattia correlati al consumo dei prodotti in questione», ha assicurato Nestlé.

