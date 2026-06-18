Nestlé assicura che la sostenibilità rimarrà importante. Keystone

Il CEO di Nestlé Philipp Navratil ha annunciato una riorganizzazione della direzione del gruppo, accorpando i dipartimenti di comunicazione e sostenibilità sotto una guida unica.

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A partire dal primo settembre, Antonia Wanner – attuale Chief Sustainability Officer – assumerà la guida globale di «Corporate Communications and Sustainability» e diventerà membro della direzione della multinazionale alimentare. Lascerà invece l'azienda l'attuale responsabile della comunicazione Lisa Gibby, che dopo sei anni farà ritorno negli Stati Uniti.

Secondo quanto spiegato da un portavoce all'agenzia Awp, l'obiettivo è semplificare e rafforzare il dialogo con gli attori esterni – dalle organizzazioni non governative alle istituzioni – sfruttando le sinergie tra i due ambiti. La ristrutturazione, che coinvolge circa 110 dipendenti a livello globale (70 in comunicazione e 40 in sostenibilità), non comporterà tagli di personale e non indebolirà le attività legate alla sostenibilità, ha assicurato l'addetto stampa.

La mossa di Nestlé va controcorrente rispetto alla tendenza degli ultimi anni, che vedeva molte aziende separare comunicazione e sostenibilità per preservarne l'indipendenza e la credibilità. Wanner, in Nestlé dal 1996 con un passato legale e manageriale, avrà il compito di allineare la comunicazione alle priorità strategiche del gruppo e di rendere più coeso il rapporto con i partner esterni.

Come noto il CEO Navratil è stato chiamato alla testa di Nestlé nel settembre 2025 per rilanciare il gruppo. Oggi in borsa l'azione della società si presenta in ribasso di circa l'1%; dall'inizio di gennaio il titolo ha guadagnato il 3%, mentre negative sono le performance su uno (-6%) e cinque anni (-32%).