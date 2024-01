I prodotti a base di caffè rappresentano una quota importante del fatturato di Nestlé. Keystone

Nestlé si espande in Vietnam: il colosso alimentare elvetico sta investendo 100 milioni di dollari nell'ampliamento della produzione della sua fabbrica di caffè a Tri An, nel sud-est del paese asiatico.

L'obiettivo è soddisfare la crescente domanda di caffè di alta qualità da parte dei consumatori in patria e all'estero, ha indicato la società. La fabbrica di Tri An esporta prodotti di marchi quali Nescafé, Nescafé Dolce Gusto e Starbucks in una trentina di paesi. Dal 2011 Nestlé ha investito più di 500 milioni di dollari nello stabilimento.

Il Vietnam è attualmente il secondo produttore ed esportatore di caffè al mondo. Da parte sua la multinazionale svizzera è il principale compratore di caffè del paese, con acquisti annuali che raggiungono i 700 milioni di dollari. L'azienda gestisce un totale di sei stabilimenti in Vietnam, attivi anche in altri comparti. Complessivamente il gruppo impiega circa 3000 persone nella nazione del sud-est asiatico.

hm, ats