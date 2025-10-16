  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Alimentazione Nestlé taglia migliaia di posti di lavoro

SDA

16.10.2025 - 07:29

Vendite in calo e tagli per il colosso Nestlé. (Immagine d'archivio).
Vendite in calo e tagli per il colosso Nestlé. (Immagine d'archivio).
Keystone

Il nuovo CEO del colosso dell'alimentazione Nestlé, Philipp Navratil, passa subito all'azione: con un taglio globale di 16'000 posti di lavoro vuole abbattere i costi, comunica oggi l'azienda.

Keystone-SDA

16.10.2025, 07:29

16.10.2025, 08:08

I tagli avverranno nei prossimi due anni e riguarderanno anche 12'000 quadri dirigenti in tutte le aree geografiche.

I risparmi dovrebbe raggiungere 1 miliardo di franchi entro la fine del 2027.

I risultati nei primi nove mesi

Presentando i risultati dei primi nove mesi, la società ha parlato di vendite al ribasso: il giro d'affari si è fermato a 65,9 miliardi di franchi, contro i 67,15 miliardi dell'anno scorso, si legge in una nota.

La crescita organica ha dal canto suo raggiunto il 3,3%, mentre la crescita interna reale (RIG), che misura i volumi, è stata dello 0,6%. L'effetto dei prezzi si attesta al 2,8%.

Le cifre sono simili a quelle previste dagli analisti contattati dall'agenzia AWP, che in media miravano a vendite per 65,76 miliardi, una crescita organica del 3,7% e una progressione dei volumi dello 0,3%.

I più letti

Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
La famiglia rivela la causa della morte di Diane Keaton
Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul
Ecco perché il matrimonio tra Kim Kardashian e Kanye è arenato

Altre notizie

Industria alimentare. Nestlé: scure del taglio impieghi si abbatterà anche sulla Svizzera

Industria alimentareNestlé: scure del taglio impieghi si abbatterà anche sulla Svizzera

Previsioni congiunturali. La Seco corregge molto al ribasso le previsioni: «Nel 2026 meno crescita di quanto atteso, pesano i dazi»

Previsioni congiunturaliLa Seco corregge molto al ribasso le previsioni: «Nel 2026 meno crescita di quanto atteso, pesano i dazi»

Mercati azionari. La borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +0,76%

Mercati azionariLa borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +0,76%