È arrivato un ok dalle autorità francesi per le attività di Nestlé Waters. (Immagine d'archivio). Keystone

La prefettura del dipartimento francese dei Vosgi ha autorizzato Nestlé Waters a effettuare 5 nuove perforazioni esplorative a Vittel e They-sous-Monfort per la ricerca d'acqua minerale naturale Hépar, si apprende oggi.

Keystone-SDA SDA

Contattato dall'AFP, un portavoce del gigante agroalimentare svizzero ha sottolineato che la parte esplorativa «fa parte integrante del lavoro» nell'ambito della acque minerali.

Questa prima fase mira ad analizzare la geologia del suolo e comprendere il terreno. Sono studi «che necessitano tempo», ha aggiunto.

Nestlé Waters in passato è stata accusata di trattamenti non consentiti (ultravioletti e filtri a carbone attivo) per il trattamento delle acque. In un rapporto della commissione d'inchiesta del Senato dello scorso maggio sul caso, lo Stato francese viene accusato di «dissimulazione».

«Oltre all'assenza di trasparenza da parte di Nestlé Waters, bisogna evidenziare quella dello Stato, sia rispetto alle autorità locali ed europee, sia rispetto ai francesi», aveva scritto la commissione.