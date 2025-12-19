Perrier è un marchio conosciuto in tutto il mondo. Keystone

Nestlé Waters può continuare a sfruttare le fonti di Vergèze, nel sud della Francia, per produrre acqua minerale naturale del marchio Perrier. Il prefetto del dipartimento del Gard ha approvato una richiesta presentata dalla società Nestlé Waters Supply Sud.

Keystone-SDA SDA

L'azienda può far capo a due pozzi, a determinate condizioni e con una maggiore sorveglianza, ha indicato oggi l'autorità. La decisione positiva è stata motivata da una perizia sanitaria: alla fine di novembre un esperto ha espresso un parere positivo con alcune riserve e ha formulato delle raccomandazioni. Anche altre entità statali si sono espresse positivamente al riguardo.

In seguito a un incidente in un vicino impianto di depurazione alcune settimane or sono Nestlé Waters aveva dovuto sospendere temporaneamente la produzione di acqua minerale a Vergèze. Sul posto vengono prodotte le bottiglie verdi Perrier, già coinvolte in uno scandalo relativo a operazioni di filtraggio che, per legge, non sono consentite sulle acque minerali naturali.

Contattata dall'agenzia Awp, la filiale francese di Nestlé Waters – gruppo a sua volta controllato dalla multinazionale elvetica Nestlé – ha accolto con favore la decisione del prefetto. Essa «consacra il lavoro svolto, sotto il controllo delle autorità, da tutti i team dell'azienda negli ultimi quattro anni per trasformare il sito del Gard, modernizzare i nostri impianti e adattarli alle attuali sfide ambientali», argomenta l'impresa. La società aggiunge che l'autorizzazione «è stata accolta con grande sollievo da tutto il personale di Nestlé Waters France»: va infatti sottolineato che il solo stabilimento Perrier impiega circa un migliaio di persone.

Da parte sua l'associazione di difesa dei consumatori Foodwatch, a sua volta contatta dall'Awp, giudica «incomprensibile» il provvedimento reso noto oggi. L'organizzazione ritiene che «la frode, che consiste nel filtrare l'acqua in bottiglia, continua». Foodwatch indica di non fidarsi di Nestlé, che tra l'altro sta cercando un partner per la sua filiale di acque in bottiglia. «E ci interroghiamo sulla capacità delle autorità di controllo di proteggerci dalle frodi, dato che lasciano fare», conclude l'associazione.