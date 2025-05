Nestlé Waters controlla numerosi marchi. Keystone

Il processo a carico di Nestlé Waters – filiale del colosso elvetico Nestlé attiva nel settore delle acque minerali – per smaltimento incontrollato di bottiglie di plastica che avrebbe dovuto svolgersi a fine mese a Nancy (Francia), è stato rinviato a novembre.

Keystone-SDA SDA

La procura della località ha informato la radio pubblica Ici Sud Lorraine che i dibattimenti si terranno dal 24 al 28 novembre. «La durata prevedibile del procedimento giustificava il fatto di dedicare due giorni in più all'esame del caso», afferma il magistrato François Capin-Dulhoste sul sito online dell'emittente. Contattata dall'agenzia Awp, l'azienda ha indicato di non essere stata informata ufficialmente del rinvio e di non esserne all'origine.

Come si ricorderà l'impresa – che controlla marchi quali Vittel, Contrex e Perrier – è oggetto di denunce in Francia anche per la vicenda delle acque imbottigliate con processi di filtrazione illegali. Le attività del gruppo sono attualmente al vaglio di una commissione d'inchiesta del senato francese, che ha già interrogato i numeri uno di Nestlé Laurent Freixe, e Nestlé Waters, Muriel Lienau, come pure alcuni ministri francesi.