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Parla il presidente del Cda Nestlé: «L'obiettivo è la crescita, anche attraverso i giovani»

SDA

15.4.2026 - 17:02

Nestlé cerca di riposizionarsi in un mercato in evoluzione.
Nestlé cerca di riposizionarsi in un mercato in evoluzione.
Keystone

Nestlé vuole orientarsi maggiormente alla crescita e ai consumatori più giovani.

Keystone-SDA

15.04.2026, 17:02

15.04.2026, 17:11

L'obiettivo del colosso alimentare è aumentare nuovamente i volumi di vendita e stabilizzare così anche il corso delle azioni, afferma il presidente del consiglio di amministrazione (Cda) Pablo Isla.

«Centrale è che forniamo una progressione continua dei volumi, trimestre dopo trimestre, anno dopo anno», afferma il manager spagnolo in un'intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung (NZZ). «Allora il corso borsistico seguirà».

Verso i giovani

Un'attenzione particolare è rivolta a singoli segmenti di clientela. «Per Nestlé è molto importante raggiungere meglio i clienti giovani», sottolinea il 62enne.

Il gruppo reagisce alle condizioni di mercato ad esempio, con nuovi prodotti come il caffè freddo e con campagne di marketing che ricorrono a influencer.

In questo modo si intende modernizzare l'immagine e accelerare la crescita.

Un nuovo CEO

I nuovi orientamenti strategici cadono in una fase di cambiamento della leadership.

Nestlé ha «aperto un nuovo capitolo», spiega Isla, riferendosi al ricambio generazionale al vertice lo scorso autunno con il nuovo CEO Philipp Navratil e con lui come presidente, il primo venuto dall'esterno da decenni a questa parte.

Questo mutamento si accompagna a una maggiore attenzione verso la performance e lo spirito imprenditoriale, argomenta il dirigente.

Isla difende il Cda

Sulle critiche riguardanti le precedenti decisioni in materia di personale Isla si è mostrato autocritico, ma ha difeso l'operato del consiglio di amministrazione.

Alla domanda se fossero stati commessi errori nella nomina dell'ex CEO Laurent Freixe, sollevato dall'incarico a causa di una relazione sentimentale con una dipendente a lui subordinata, risponde: «Col senno di poi ci si può porre il quesito».

Decisivo a suo avviso è però il fatto che il Cda abbia agito quando i fatti sono stati resi noti.

«Nestlé è un'azienda unica e si trova in un momento cruciale della sua storia: vedo un enorme potenziale», conclude il manager.

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