  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hollywood Netflix raggiunge un accordo per l'acquisto di Warner Bros per 83 miliardi di dollari

SDA

5.12.2025 - 17:01

Warner Bros. è un marchio ben conosciuto del cinema americano.
Warner Bros. è un marchio ben conosciuto del cinema americano.
Keystone

Netflix ha raggiunto un accordo per acquistare gli studio e le attività in streaming di Warner Bros Discovery per 83 miliardi di dollari, in un accordo destinato a ridisegnare Hollywood. Lo riportano i media americani.

Keystone-SDA

05.12.2025, 17:01

05.12.2025, 17:05

«Insieme possiamo offrire al pubblico quello che vuole e ama», ha detto il CEO di Netflix Ted Sarandos in merito all'intesa. Il colosso della tv in streaming ha battuto Paramount Skydance e Comcast, che avevano presentato offerte per Warner Bros.

L'accordo dovrà essere approvato dalle autorità antitrust e la strada potrebbe non essere facile. Secondo indiscrezioni il presidente americano Donald Trump avrebbe preferito che Warner Bros fosse acquistata da Paramount Skydance, il gigante guidato da David Ellison, il figlio di Larry Ellison, alleato del presidente.

Il Dipartimento di giustizia si starebbe preparando a «lanciare un'ampia indagine sul presunto monopolio di Netflix sul mercato dello streaming» nel caso in cui Warner Bros Discovery accettasse la sua offerta, hanno riferito alcune fonti ai media americani.

Le nozze uniscono due giganti e ridisegnano Hollywood. Warner Bros ha nel suo catalogo film come «Casablanca», «Il mago di Oz», «Via col vento», ma anche «Harry Potter» e «Superman». HBO, il servizio in streaming di Warner Bros, conta invece su alcune di grande successo, da «White Lotus» a «Sex and the City» passando per «The Guilded Age».

I più letti

Trump accelera: «A Gaza c'è la pace, presto inizierà la fase 2»
Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve
Sfida con l'Italia possibile: ecco le avversarie della Svizzera ai Mondiali 2026
«A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera
Ecco perché anche la Jungfrau è nella lista degli 8 luoghi da non visitare nel 2026

Altre notizie

Dopo uno sciopero. I dipendenti di Swatch in Turchia ottengono migliori condizioni di lavoro

Dopo uno scioperoI dipendenti di Swatch in Turchia ottengono migliori condizioni di lavoro

L'inchiesta. Vuoi vendere gioielli? Le offerte variano di migliaia di franchi

L'inchiestaVuoi vendere gioielli? Le offerte variano di migliaia di franchi

Banche. UBS vola in borsa dopo le indiscrezioni riguardanti le norme sul capitale

BancheUBS vola in borsa dopo le indiscrezioni riguardanti le norme sul capitale