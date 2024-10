Netflix mantiene un solido vantaggio sulle società di intrattenimento tradizionali come Warner Bros Discovery e Disney. (Foto simbolica) Keystone

Netflix chiude il terzo trimestre sopra le attese, anche se la crescita dei nuovi abbonati rallenta. L'utile netto è salito del 41% a 2,36 miliardi di dollari, mentre i ricavi hanno segnato un rialzo del 15% a 9,83 miliardi.

I nuovi abbonati sono stati 5,07 milioni, in rallentamento rispetto agli 8,76 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Il numero totale degli abbonamenti a 282,7 milioni.

La stretta sulla condivisione delle password e l'aumento dei prezzi hanno aiutato Netflix ad aumentare gli abbonati e migliorare gli utili. Il colosso della tv in streaming mantiene un solido vantaggio sulle società di intrattenimento tradizionali come Warner Bros Discovery e Disney, alle presse con un calo delle loro attività televisive e i continui investimenti nello streaming.

Per il trimestre in corso, Netflix stima un aumento dei ricavi fra l'11 e il 13% grazie a un un mixi di nuovi abbonati e aumento dei prezzi. Previsioni che hanno convinto Wall Street, dove nelle quotazioni after hours i titoli Netflix sono arrivati a guadagnare il 5,4%.

I titoli del colosso della tv in streaming sono più che quadruplicati dal maggio del 2022, quando un rallentamento della crescita portò a un'ondata di vendite. Da allora Netflix ha guadagnato 60 milioni di nuovi abbonati grazie alla stretta sulla condivisione delle password e a nuovi abbonamenti a basso prezzo con la pubblicità.

