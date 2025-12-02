  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Non solo TV Rivoluzione nel mondo del cinema? Netflix presenta un'offerta per acquisire Warner Bros

SDA

2.12.2025 - 07:35

L'acquisizione sarebbe sicuramente oggetto di un controllo dell'antitrust. (Foto d'archivio)
L'acquisizione sarebbe sicuramente oggetto di un controllo dell'antitrust. (Foto d'archivio)
Keystone

Il gigante dello streaming Netflix ha presentato un'offerta prevalentemente in contanti per l'acquisizione del gruppo televisivo e cinematografico Warner Bros Discovery.

Keystone-SDA

02.12.2025, 07:35

02.12.2025, 07:47

Il leggendario studio hollywoodiano, gravato dai debiti, prosegue con una vendita che potrebbe rivoluzionare il panorama mediatico statunitense, stando a quanto riportato da Afp.

Secondo Bloomberg, Netflix si è unita a Paramount Skydance e Comcast, proprietaria di NBC Universal, nel secondo round di un'asta che si è svolta durante le festività del Ringraziamento negli Stati Uniti.

La società madre di HBO, CNN e dello studio cinematografico Warner Bros. si è ufficialmente messa in vendita a ottobre dopo aver ricevuto numerose offerte spontanee, accantonando una prevista divisione in due entità separate: una focalizzata sullo streaming e sugli studi, l'altra sulle reti via cavo tradizionali.

Sul piatto decine di miliardi

Warner Bros. Discovery era stata originariamente presa di mira da Paramount, recentemente acquisita dalla famiglia miliardaria del settore tecnologico del fondatore di Oracle Larry Ellison, uno degli uomini più ricchi del mondo.

Netflix, il più grande servizio di streaming al mondo con oltre 280 milioni di abbonati a livello globale, sta lavorando a un prestito ponte per decine di miliardi di dollari per finanziare la sua potenziale acquisizione, secondo fonti citate da Bloomberg.

L'accordo rafforzerebbe le già considerevoli capacità di produzione di contenuti di Netflix e si assicurerebbe asset premium come gli studi HBO e Warner Bros.

Probabilmente, inoltre, sarebbe sottoposto a un attento esame da parte delle autorità antitrust negli Stati Uniti e potenzialmente in altri importanti mercati.

I più letti

Ecco le «trappole» dell'AVS a cui fare attenzione
Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
I dipendenti di Amazon lanciano l'allarme: «La corsa all'IA è fuori controllo. Continuando così, addio pianeta»
Ostapenko, regina del Roland Garros, vende oggetti usati per pochi franchi. Che succede?
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia

Altre notizie

Ecco di quanto. I salari aumentano nel 2025 in Svizzera, ma anche i prezzi

Ecco di quantoI salari aumentano nel 2025 in Svizzera, ma anche i prezzi

Nel cuore di Zurigo. Il centro servizi più moderno della Svizzera: ecco la nuova Sihlpost della Posta

Nel cuore di ZurigoIl centro servizi più moderno della Svizzera: ecco la nuova Sihlpost della Posta

Ginevra. Il fondatore di Gunvor se ne va, l'azienda passa nelle mani dei dirigenti

GinevraIl fondatore di Gunvor se ne va, l'azienda passa nelle mani dei dirigenti