CriptovaluteIl New York Times avrebbe scoperto l'inventore del Bitcoin. Chi si cela dietro «Satoshi Nakamoto»?
SDA
8.4.2026 - 20:14
Il New York Times dice di aver identificato l'inventore del Bitcoin.
Keystone-SDA
08.04.2026, 20:14
SDA
Per il quotidiano la persona che si cela dietro lo pseudonimo di «Satoshi Nakamoto» è Adam Back, crittografo britannico e figura di spicco nel movimento delle criptovalute.
Il New York Times spiega di essere giunto alla conclusione dopo aver analizzato vecchie e-mail e post, oltre alla propensione di Back per l'uso non convenzionale del trattino e per l'adozione di una grafia britannica delle parole.
Il crittografo ha ripetutamente negato di essere Satoshi e anche in questo caso ha risposto su X alla notizia, scrivendo che «non sono Satoshi, ma sono stato tra i primi a concentrarsi con estrema attenzione sulle implicazioni sociali positive della crittografia, della privacy online e della moneta elettronica».
Chiunque sia l'inventore del Bitcoin, si tratta di una delle persone più ricche della Terra: secondo l'exchange di criptovalute Arkham, le riserve di Bitcoin di Satoshi hanno infatti un valore di 73 miliardi di dollari.
i'm not satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications of cryptography, online privacy and electronic cash, hence my ~1992 onwards active interest in applied research on ecash, privacy tech on cypherpunks list which led to hashcash and other ideas.