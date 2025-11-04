La nuova console Switch 2 Keystone

Il successo oltre le attese per la nuova console Switch 2, introdotta sul mercato all'inizio dell'anno, consente alla Nintendo rivedere al rialzo di oltre il 25% le previsioni sui profitti per l'esercizio fiscale che si conclude a marzo.

Keystone-SDA SDA

Nello specifico l'aggiornamento per l'utile netto si assesta a 350 miliardi di yen (circa 1,83 miliardi di franchi), rispetto ai precedenti 300 miliardi, mentre il margine operativo ha visto un miglioramento a 370 miliardi di yen, da 320 miliardi.

Buone notizie anche per le stime di fatturato, che salgono a 2'250 miliardi di yen, rispetto ai 1'900 miliardi previsti in precedenza.

Nel primo semestre l'utile netto è schizzato a quasi 200 miliardi di yen, con un balzo dell'83,% su base annua; l'utile operativo è cresciuto del 19,5%, attestandosi a 145 miliardi, mentre il fatturato è più che raddoppiato, raggiungendo i 1'100 miliardi di yen contro i 523 miliardi dell'anno scorso nello stesso periodo di riferimento.

Il successo della Switch 2 e il rinnovato appeal della piattaforma di videogiochi, in particolare in Nord America ed Europa, dicono gli analisti, permette così a Nintendo di riguadagnare slancio in un mercato dei videogiochi altrimenti segnato da un livello di saturazione.