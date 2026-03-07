SvizzeraNon solo petrolio e gas: con la guerra balzo anche dei prezzi dei fertilizzanti
7.3.2026 - 12:14
Non solo petrolio e gas, la guerra in Medio Oriente spinge al rialzo i prezzi dei fertilizzanti sui mercati mondiali con possibili effetti a catena nei prossimi mesi sulla produzione alimentare mondiale.
Dall'area del Golfo Persico infatti, specie Qatar e Iran, viene ad esempio il 45% della produzione mondiale di urea derivata dal gas naturale. Il prezzo dell'urea sui listini è salito così sui principali mercati di circa il 30% negli scorsi giorni, toccando un massimo di 600 dollari a tonnellata.
Un blocco prolungato del transito tramite lo stretto di Hormuz, oltre all'aumento dei prezzi, porrebbe problemi per l'agricoltura dei due Paesi più dipendenti dall'import di fertilizzanti: Brasile e India.