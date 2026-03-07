  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Non solo petrolio e gas: con la guerra balzo anche dei prezzi dei fertilizzanti

SDA

7.3.2026 - 12:14

A causa della guerra in Medio Oriente i prezzi dei fertilizzanti potrebbero salire vertiginosamente. (Immagine d'archivio).
A causa della guerra in Medio Oriente i prezzi dei fertilizzanti potrebbero salire vertiginosamente. (Immagine d'archivio).
Keystone

Non solo petrolio e gas, la guerra in Medio Oriente spinge al rialzo i prezzi dei fertilizzanti sui mercati mondiali con possibili effetti a catena nei prossimi mesi sulla produzione alimentare mondiale.

Keystone-SDA

07.03.2026, 12:14

07.03.2026, 12:15

Dall'area del Golfo Persico infatti, specie Qatar e Iran, viene ad esempio il 45% della produzione mondiale di urea derivata dal gas naturale. Il prezzo dell'urea sui listini è salito così sui principali mercati di circa il 30% negli scorsi giorni, toccando un massimo di 600 dollari a tonnellata.

Un blocco prolungato del transito tramite lo stretto di Hormuz, oltre all'aumento dei prezzi, porrebbe problemi per l'agricoltura dei due Paesi più dipendenti dall'import di fertilizzanti: Brasile e India.

I più letti

Gli utenti abbandonano ChatGPT in massa, ecco cosa c'è dietro
Dubai è sotto attacco... e gli influencer non sanno più cosa possono pubblicare
Aldo Grasso su Stefano De Martino: «Sembra un animatore per feste a domicilio»
Decisione drastica per la famiglia nel bosco: «La madre va allontanata dai figli»
Belen Rodriguez sbotta in TV per la cittadinanza italiana: «Sono qui da 20 anni»

Altre notizie

Crisi in Medio Oriente. Due voli speciali Edelweiss in viaggio dall'Oman a Zurigo

Crisi in Medio OrienteDue voli speciali Edelweiss in viaggio dall'Oman a Zurigo

Carovita. In Venezuela inflazione al 475% nel 2025, la più alta del mondo

CarovitaIn Venezuela inflazione al 475% nel 2025, la più alta del mondo

Energia. Il petrolio USA guadagna +35,63% in una settimana

EnergiaIl petrolio USA guadagna +35,63% in una settimana