Industria farmaceutica Novartis: annuncia nuovo impianto negli Usa, terapie contro tumori

SDA

9.1.2026 - 20:00

Come promesso, Novartis si espande negli Usa.
Come promesso, Novartis si espande negli Usa.
Keystone

Il colosso farmaceutico Novartis costruirà il suo quarto impianto statunitense per la produzione di terapie con radioligandi (RLT) – un innovativo approccio oncologico – a Winter Park, in Florida.

Keystone-SDA

09.01.2026, 20:00

Lo ha annunciato oggi la società, ponendo un nuovo tassello nel piano di investimenti da 23 miliardi di dollari (18 miliardi di franchi, al cambio attuale) lanciato nell'aprile 2025 per potenziare le capacità produttive sul suolo americano.

La nuova struttura, all'avanguardia e dedicata esclusivamente a tale tecnologia, aprirà entro il 2029. Con una superficie di circa 3300 metri quadrati rafforzerà la rete di produzione di Novartis, ottimizzando la distribuzione di farmaci salvavita ai pazienti del sud-est degli Stati Uniti e garantendo l'attuale tasso di consegna superiore al 99% nei tempi previsti.

«La terapia con radioligandi ha cambiato il modo in cui affrontiamo alcuni tumori», afferma Vas Narasimhan, CEO di Novartis, citato in un comunicato. «Questa nuova fabbrica in Florida è un passo cruciale per mantenere la promessa di tali cure, assicurando che possano raggiungere i pazienti con velocità e affidabilità».

Le RLT sono trattamenti di precisione che abbinano una molecola che individua il tumore a un isotopo radioattivo terapeutico, consentendo di colpire le cellule cancerose limitando i danni ai tessuti sani. La Florida è stata scelta per il suo ecosistema favorevole all'innovazione farmaceutica e per la crescente disponibilità di personale specializzato, fattori critici per questa produzione ad alta tecnologia.

Alla borsa di Zurigo l'azione Novartis guadagna oggi lo 0,5%. Dall'inizio dell'anno il corso è salito del 4% e positiva è anche la performance sull'arco di 12 mesi (+25%) nonché di un lustro (+45%).

