  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Farmaceutica Novartis: buoni risultati per il rimedio della Sindrome di Sjögren

SDA

11.8.2025 - 10:16

Buone notizie in casa Novartis.
Buone notizie in casa Novartis.
Keystone

Buone notizie nell'ambito della ricerca per Novartis. Il gigante della farmaceutica ha raggiunto i risultati sperati per lo Ianalumab, un candidato per il trattamento della Sindrome di Sjögren, una grave malattia autoimmune.

Keystone-SDA

11.08.2025, 10:16

11.08.2025, 10:26

Negli studi di fase III Neptunus-1 e Neptunus-2 il rimedio ha fatto diminuire in maniera statisticamente significativa l'attività della malattia nei pazienti, si legge in un comunicato odierno. I dati verranno ora presentati in un congresso medico e inoltrati alle autorità sanitarie in tutto il mondo.

Ianalumab ha, secondo Novartis, il potenziale di diventare l'unico trattamento mirato per i pazienti affetti dalla Sindrome di Sjögren. A detta degli esperti il prodotto potrebbe portare in futuro al gruppo oltre un miliardo di franchi all'anno.

Ianalumab (VAY736) è un anticorpo umano di nuova generazione che potrebbe trattare diverse malattie relative alla cellule B, fra le quali la già citata Sindrome di Sjögren, ma anche la trombocitopenia immune (PTI) e il lupus eritematoso sistemico (LES). Il rimedio nasce da una collaborazione con Morphosys, azienda poi acquisita da Novartis nel 2024.

I più letti

Svizzera sotto la morsa della canicola: la Confederazione mette in guardia da caldo e incendi
Uomo trovato mummificato in casa, il fratello non l'ha mai detto. Perché?
Alena Seredova ha perso 16 chili: «L'ho fatto per la salute»
La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Dieci franchi in più per pietanza se si decide di sedersi al tavolo a mangiare

Altre notizie

Esportazioni. Italia: l'export sale del 4,9% annuo a giugno, spinta dagli USA

EsportazioniItalia: l'export sale del 4,9% annuo a giugno, spinta dagli USA

Alimenti. Il consumo di prodotti biologici si stabilizza nel 2024

AlimentiIl consumo di prodotti biologici si stabilizza nel 2024

Mercati azionari. Avvio positivo per la Borsa svizzera

Mercati azionariAvvio positivo per la Borsa svizzera