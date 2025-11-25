  1. Clienti privati
Taglio occupazionale Novartis cancella 550 impieghi nel Canton Argovia

SDA

25.11.2025 - 09:27

Stein è un importante centro di produzione di Novartis.
Keystone

Pesante taglio occupazionale presso Novartis: il colosso farmaceutico cancella 550 posti di lavoro a Stein, nel canton Argovia, dove la produzione di compresse e capsule, come pure il confezionamento di medicinali sterili, saranno interrotti entro la fine del 2027.

Keystone-SDA

25.11.2025, 09:27

25.11.2025, 09:35

Negli stabilimenti in questione l'automazione sarà inoltre ulteriormente aumentata, ha indicato oggi l'azienda. La riduzione dell'organico avverrà a sua volta entro la fine del 2027 e tutte le misure sono soggette a consultazione. L'impresa offre inoltre sostegno ai dipendenti toccati dai provvedimenti e un piano sociale prolungato sino al 2028.

Per mantenere una produzione competitiva in Svizzera, Novartis deve concentrarsi sugli investimenti in tecnologie di produzione innovative e su un elevato grado di automazione, argomenta la società. Il gruppo ricorda che sta nel contempo investendo 80 milioni di dollari (65 milioni di franchi) nella sua unità di Schweizerhalle (BL) per espandere la produzione dei cosiddetti siRNA, ovvero molecole di RNA molto piccole. Colà il gruppo creerà circa 80 nuovi impieghi a tempo pieno entro la fine del 2028.

