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Farmaceutica Novartis chiude uno stabilimento in Germania, tagliati 220 impieghi

SDA

5.5.2026 - 16:00

Novartis riorganizza costantemente le sue attività.
Novartis riorganizza costantemente le sue attività.
Keystone

Novartis dice addio al suo stabilimento di Wehr, nella regione del Baden-Württemberg (sud della Germania). Il colosso farmaceutico renano ha comunicato oggi che l'unità verrà chiusa entro la fine del 2028.

Keystone-SDA

05.05.2026, 16:00

05.05.2026, 16:04

La decisione comporterà la soppressione di circa 220 posti di lavoro.

La motivazione addotta dall'azienda: il sito non è più competitivo. «Siamo consapevoli dell'incertezza che questo annuncio porta ai nostri colleghi di Wehr», afferma Steffen Lang, responsabile della produzione di Novartis, citato in un comunicato. Il gruppo promette una collaborazione trasparente e rispettosa con i dipendenti e con le autorità comunali interessate.

Nello stabilimento di Wehr vengono attualmente prodotti medicinali in compresse e capsule. Novartis assicura che la chiusura non metterà a rischio l'approvvigionamento ai pazienti e ribadisce il proprio impegno nei confronti della Germania, dove l'impresa conta 2600 lavoratori attivi in sei sedi.

Parallelamente Novartis investirà 35 milioni di euro (32 milioni di franchi) in un nuovo impianto per terapie contro il cancro a Halle, in Sassonia-Anhalt, che dovrebbe entrare in funzione nel 2027.

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