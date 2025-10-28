  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Farmaceutica Novartis in crescita anche nel terzo trimestre

SDA

28.10.2025 - 07:41

Il Novartis Campus di Basilea, sede del colosso farmaceutico
Il Novartis Campus di Basilea, sede del colosso farmaceutico
Keystone

Novartis ha proseguito la sua crescita anche nel terzo trimestre dell'anno, anche se a un ritmo ridotto a causa della crescente concorrenza dei farmaci generici. La direzione ha confermato le previsioni per l'intero esercizio.

Keystone-SDA

28.10.2025, 07:41

28.10.2025, 08:04

Il fatturato è salito a 13,9 miliardi di dollari, in rialzo dell'8% su base annua, si legge in una nota diffusa oggi dall'azienda basilese. A tassi di cambio costanti, la crescita è stata del 7%, ciò che rappresenta un rallentamento rispetto al trimestre precedente (+12%).

L'utile netto consolidato è salito del 4,8% a 4,33 miliardi. Tenendo conto degli elementi non ricorrenti, ha raggiunto i 3,93 miliardi. L'utile operativo «core» è aumentato del 6%, a 5,5 miliardi, attestandosi appena al di sotto delle stime degli analisti interpellati dall'agenzia AWP, che si aspettavano circa 5,6 miliardi.

La direzione ha confermato i suoi obiettivi per l'intero esercizio. La crescita prevista dei ricavi dovrebbe sfiorare il 10%, mentre quella dell'Ebit rettificato dovrebbe superare leggermente tale soglia.

I più letti

William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
La giornalista Francesca Barra denuncia: «Un nuovo sito spoglia le donne con l'IA»
Presto avremo bisogno di un quarto colore per i semafori? Ecco perché
Anziano travolto e ucciso nel Comasco, al volante dell'auto il secondo portiere dell'Inter
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»

Altre notizie

Aziende. Piccole e medie imprese svizzere in ritardo digitale: solo il 36% ha un sito web

AziendePiccole e medie imprese svizzere in ritardo digitale: solo il 36% ha un sito web

Banche. Julius Bär punta sul Portogallo, nel mirino i ricchi e gli ultra-ricchi

BancheJulius Bär punta sul Portogallo, nel mirino i ricchi e gli ultra-ricchi

Manipolazione tasso libor. Il celebre ex trader di UBS fa causa all'istituto per 400 milioni di dollari

Manipolazione tasso liborIl celebre ex trader di UBS fa causa all'istituto per 400 milioni di dollari