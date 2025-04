Novartis invia giganteschi aerei strapieni di farmaci negli Stati Uniti

Un Boeing 747 della Cargolux è decollato da Basilea alla volta degli Stati Uniti (foto d'archivio). KEYSTONE

L'industria farmaceutica svizzera è sotto pressione a causa della politica doganale di Donald Trump. Per evitare la minaccia di dazi all'esportazione, Novartis sta trasportando i farmaci negli Stati Uniti ad alta velocità, con aerei cargo pieni di prodotti.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te L'amministrazione di Donald Trump ha introdotto importanti dazi alle importazioni negli Stati Uniti.

Anche la Svizzera è stata colpita con tasse aggiuntive specifice fino al 32%.

Novartis ha risposto con delle maxi consegne di medicamenti negli Stati Uniti, a volte anche nonostante il divieto di voli notturni.

Il presidente statunitense ha anche minacciato ulteriori dazi proprio sui prodotti del settore farmaceutico. Mostra di più

La settimana scorsa qualcosa di insolito è successo all'aeroporto di Basilea-Mulhouse: tre aerei cargo a pieno carico - tra cui due Boeing 747 - erano pronti a decollare per gli Stati Uniti.

Nulla di strano, se non che i velivoli erano pieni di prodotti farmaceutici, principalmente del gigante del settore Novartis. Perché tanta fretta? Beh, per la nuova guerre commerciale di Donald Trump.

Giova ricordare che, in occasione di un evento organizzato dal Comitato Nazionale Repubblicano del Congresso, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di avere in programma «dazi di una portata mai vista prima», in particolare anche sui medicamenti e sui precursori farmaceutici.

Queste tasse hanno lo scopo di incoraggiare le aziende farmaceutiche a trasferire un maggior numero di attività negli Stati Uniti.

Novartis reagisce subito, Roche segue l'esempio

In particolare Novartis non ha perso tempo: due aerei - uno della Silkway West Airlines, l'altro della Cargolux - hanno trasportato merci espresse a Huntsville, in Alabama, come riportato inizialmente da «BZ Basel».

D'altra parte Roche sta pianificando di espandere le proprie capacità produttive negli stabilimenti statunitensi già esistenti, un'altra risposta preventiva all'escalation del tycoon.

E un contrattempo che ha coinvolto il 747 di Silkway West dimostra che bisognava fare in fretta: in seguito a un problema idraulico, l'aereo è decollato solo alle 23:22, nonostante il divieto di volo notturno, ben sapendo che ciò avrebbe potuto comportare una multa salata.

La fretta è stata ripagata: le autorità doganali statunitensi hanno dichiarato che tutte le merci già caricate e in transito non sarebbero state soggette ai nuovi dazi, anche se arrivate dopo la scadenza.

L'industria farmaceutica svizzera è sotto pressione

La Svizzera è particolarmente colpita dalla nuova politica doganale americana. È già in vigore una sovrattassa generale del 10% su tutte le importazioni statunitensi, seguita da dazi aggiuntivi specifici fino al 32%.

I prodotti farmaceutici ne sono ancora formalmente esenti, ma Trump ha esplicitamente indicato il settore come un obiettivo futuro. L'industria farmaceutica è il principale motore delle esportazioni svizzere.

Aumento dei volumi di esportazioni

L'aerodromo ha confermato a «BZ Basel» un aumento significativo delle esportazioni di prodotti farmaceutici verso gli Stati Uniti: «Dall'inizio dell'anno abbiamo registrato un forte aumento dei volumi di esportazione verso gli USA, soprattutto nei mesi precedenti l'annuncio ufficiale dei dazi».

Poco prima del discorso di Trump, ci sono stati altri tre voli charter.

Al momento non è chiaro se i dazi rimarranno in vigore. Trump è considerato imprevedibile e ha già preso di mira l'industria farmaceutica più volte.

Il mercato ha reagito di conseguenza con cautela: dopo la prima ondata di trasporti, l'attività di esportazione si è nuovamente stabilizzata. L'aeroporto parla di un «atteggiamento attendista» del mercato: al momento non è possibile fare previsioni sugli ulteriori sviluppi.