WEF Il CEO di Novartis: «L'Europa resta indietro, priorità agli investimenti negli USA»

SDA

20.1.2026 - 17:01

Vas Narasimhan non ha parole rassicuranti per l'Europa.
Keystone
Keystone

Da Davos il CEO di Novartis Vasant Narasimhan traccia una netta linea di demarcazione tra Europa e Stati Uniti nella strategia d'investimento del colosso farmaceutico.

Keystone-SDA

20.01.2026, 17:01

20.01.2026, 17:09

L'ambiente per gli investimenti fuori dall'Europa è attualmente «decisamente più favorevole», ha affermato il 49enne in un'intervista a Bloomberg.

La dichiarazione arriva in un contesto di nuove incertezze geopolitiche e tensioni doganali, sfide particolarmente rilevanti per un settore con cicli di innovazione superiori ai dieci anni. Sebbene queste «instabilità» non vadano sottovalutate, secondo Narasimhan non minano comunque il modello di affari di Novartis.

È controproducente adottare ora un comportamento di reazione agli eventi, ha sostenuto il dirigente. La strategia di Novartis rimane quella di perseguire l'innovazione e di cercare acquisizioni per rafforzare il proprio portafoglio, mantenendo un profilo «molto attivo nel mercato delle transazioni», come già avvenuto lo scorso anno.

La critica più diretta è però riservata al vecchio continente. «Sembra che l'Europa preferisca aggrapparsi alle vecchie industrie e ai sussidi, ad esempio in agricoltura, piuttosto che puntare sulle tecnologie innovative», ha osservato il manager americano con origini indiane. Per questo motivo, la dirigenza di Novartis pianifica di espandere gli investimenti principalmente negli Stati Uniti, ritenendo l'approccio americano più orientato al futuro.

Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Ecco il primo anno di presidenza di Donald Trump riassunto in cinque punti
Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»
Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria
Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»

Svizzera. Commissione preposta a favore di nuove centrali atomiche

SvizzeraCommissione preposta a favore di nuove centrali atomiche

Ecco perché. L'esistenza degli alieni potrebbe provocare una crisi dei mercati

Ecco perchéL'esistenza degli alieni potrebbe provocare una crisi dei mercati

Aviazione. Edelweiss vola alto: nel 2025 record di fatturato e passeggeri

AviazioneEdelweiss vola alto: nel 2025 record di fatturato e passeggeri