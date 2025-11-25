  1. Clienti privati
Farmaceutica Novartis: «Nessun nesso fra i tagli in Svizzera e gli investimenti negli USA»

SDA

25.11.2025 - 12:00

Novartis riorganizza la sua attività.
Keystone
Keystone

Per Novartis non sussiste un collegamento fra il pesante taglio occupazionale deciso in Svizzera e gli investimenti che vengono effettuati negli Stati Uniti.

Keystone-SDA

25.11.2025, 12:00

25.11.2025, 12:01

Lo precisa la società farmaceutica dopo aver indicato stamane la cancellazione di 550 impieghi a Stein, nel canton Argovia, entro la fine del 2027.

«L'annuncio odierno non è correlato agli investimenti annunciati da Novartis in aprile per espandere la capacità produttiva negli Usa per il mercato americano», ha affermato un portavoce contattato dall'agenzia Awp.

Il gruppo non precisa dove viene spostata la produzione che oggi avviene a Stein. Negli stabilimenti interessati gli effettivi si ridurranno comunque di un terzo: oggi lavorano infatti sul posto circa 1600 dipendenti.

