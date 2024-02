Gli analisti hanno giudicato in modo positivo l'operazione. Keystone

Novartis si rafforza nel campo dell'oncologia: il colosso farmaceutico renano intende rilevare la società biotecnologica tedesca Morphosys versando ai rispettivi azionisti un totale di 2,7 miliardi di euro (2,5 miliardi di franchi).

Stando alle informazioni diffuse ieri sera l'accordo consente al gruppo elvetico di accedere a pelabresib, un trattamento in fase avanzata di sviluppo clinico per curare la mielofibrosi, un tumore al sangue che colpisce il midollo osseo.

Novartis sottolinea le potenzialità della combinazione di questo preparato con il proprio ruxolitinib, commercializzato con il marchio Jakavi, come trattamento di prima linea per la malattia in questione. La presentazione di una domanda di autorizzazione alla Food and Drug Administration (FDA), l'autorità americana di vigilanza sui farmaci, è già prevista per la seconda metà dell'anno.

L'acquisizione, già approvata dai rispettivi consigli di amministrazione, dovrebbe andare in porto nel primo semestre 2024. Novartis ha peraltro un rapporto di lunga data con Morphosys, che è stata fondata nel 1992, ha sede a Planegg, in Baviera, ed è quotata alla borsa di Francoforte dal 1999.

Il giudizio degli analisti alle novità odierne è stato unanime: l'operazione promossa da Novartis è sensata. In borsa stamani il titolo dell'impresa basilese si sta comunque muovendo poco ed è in lieve ribasso, mostrandosi leggermente più tonico del mercato in generale. Dall'inizio di gennaio l'azione ha guadagnato il 6%, mentre sull'arco di 52 settimane la performance è del +20%.

hm, ats