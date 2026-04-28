Novartis non ha iniziato l'anno nel migliore dei modi Keystone

Novartis ha visto i suoi ricavi e la sua redditività diminuire nel primo trimestre, ancora appesantita dalla concorrenza dei generici. Il gigante farmaceutico renano conferma tuttavia i suoi obiettivi per il resto dell'esercizio.

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Da gennaio a marzo, il fatturato è sceso dell'1% (-5% a tassi di cambio costanti) su base annua a 13,11 miliardi di dollari, ha annunciato la multinazionale oggi in una nota. A titolo di paragone, nell'ultimo trimestre del 2025 i ricavi erano ancora cresciuti dell'1% e nel terzo trimestre dell'8%.

L'utile operativo (EBIT) di base si è attestato a 4,90 miliardi, in calo del 12% (-14% a tassi di cambio costanti).

L'utile netto di base si attesta a 3,80 miliardi, in diminuzione del 15% (-17% a tassi di cambio costanti), mentre l'utile per azione (EPS) di base si attesta a 1,65 dollari, contro 1,83 dollari nello stesso periodo dell'anno precedente.

Questi dati sono nettamente inferiori alle aspettative degli analisti. Questi ultimi, interpellati dall'agenzia finanziaria AWP, prevedevano un giro d'affari di 13,45 miliardi di dollari, un EBIT di base di 5,17 miliardi per un margine del 38,4% e un utile netto di base di 4,02 miliardi. L’EPS di base era atteso a 2,11 dollari per azione.

Per quanto riguarda le prospettive, la direzione prevede ancora una crescita, al netto degli effetti di cambio, inferiore al 5%, accompagnata da una contrazione simile dell'utile operativo.