La centrale di Novartis ha annunciato una nuova operazione.

La transazione prevede un pagamento iniziale di 1,1 miliardi di dollari (0,9 miliardi di franchi), con ulteriori 400 milioni legati al raggiungimento di specifici traguardi, ha indicato oggi la società. La chiusura dell'operazione è attesa nella seconda metà del 2026, subordinatamente all'ottenimento delle approvazioni regolatorie e al soddisfacimento delle consuete condizioni contrattuali.

Stando a quanto spiegato da Novartis la tecnologia di Myricx si basa su un meccanismo d'azione differenziato: il preparato agisce inibendo un enzima chiave, la N-myristoiltransferasi, essenziale per la sopravvivenza e la crescita delle cellule tumorali. Questo approccio consente di colpire in modo selettivo le cellule maligne, superando potenzialmente i limiti degli strumenti oggi utilizzati.

«I coniugati anticorpo-farmaco sono diventati una componente fondamentale nella lotta contro il cancro, ma esiste ancora una chiara necessità di nuovi meccanismi d'azione per superare le resistenze ed estendere l'impatto terapeutico sui pazienti», afferma Fiona Marshall, responsabile del comparto ricerca biomedica di Novartis, citata in un comunicato. «Myricx Bio ha sviluppato una piattaforma NMTi promettente, con un meccanismo differenziato che potrebbe ampliare l'utilizzo degli ADC in diversi contesti tumorali. Questa acquisizione riflette la nostra strategia di scalare piattaforme innovative, come già fatto con le terapie radiologiche, per offrire trattamenti più duraturi e trasformativi», conclude la manager in carica dal 2022.