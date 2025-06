Buone notizie per una terapia antitumorale di Novartis. Keystone

Novartis ha pubblicato oggi uno studio intermedio positivo sul rimedio antitumorale Pluvicto. La terapia con radioligandi ha raggiunto il cosiddetto endpoint primario in determinati tipi di cancro alla prostata.

Keystone-SDA SDA

Combinato con un trattamento standard, Pluvicto ha portato significativi vantaggi clinici relativi alla sopravvivenza libera da progressione radiologica e della sopravvivenza in generale, ha comunicato il gigante farmaceutico basilese.

Si tratta del terzo studio di fase III di successo per Pulvicto. Novartis presenterà i risultati in dettaglio nel corso di un congresso medico e invierà la documentazione alle autorità competenti per l'approvazione nella seconda metà dell'anno.

Il trattamento è già approvato dalla FDA, negli Stati Uniti, per il trattamento di cancro alla prostata in stadi avanzati. Col nuovo studio, sarà possibile utilizzarlo in fasi iniziali.