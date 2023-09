Le tappe per l'indipendenza di Sandoz sono sempre più chiare. (Immagine d'archivio). Keystone

Novartis ha confermato oggi le grandi linee per la scissione dalla filiale generica Sandoz, a cominciare dal primo giorno di negoziati per la futura azione «SDZ», in agenda il 4 ottobre.

Gli azionisti si saranno per allora visti versare l'integralità del capitale-azioni, in un rapporto di un titolo Sandoz per cinque Novartis detenuti.

L'operatore della piazza zurighese SIX aveva già annunciato venerdì che la futura azione Sandoz rimpiazzerà Adecco allo Swiss Leader Index (SLI), che raggruppa le 30 più importanti capitalizzazioni borsistiche elvetiche.

Sandoz ha concordato 3,75 miliardi di dollari di finanziamenti in varie valute con un consorzio di banche, che ha anche messo a disposizione una linea di credito a breve termine di 1,25 miliardi di dollari per le emergenze. La capacità di indebitamento del futuro gruppo è valutata «Baa2» e «BBB» da Moody's e Standard and Poor's Global.

La decisione definitiva di rendere autonoma la società è stata presa dai vertici di Novartis l'estate dell'anno scorso.

jh