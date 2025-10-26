  1. Clienti privati
Farmaceutica Novartis sarebbe vicina all'acquisto di Avidity Biosciences

SDA

26.10.2025 - 16:42

La società americana Avidity Biosciences è specializzata nelle terapie RNA per malattie muscolari rare.
Keystone
Keystone

Novartis sarebbe vicina all'acquisto di Avidity Biosciences, società americana specializzata nelle terapie RNA per malattie muscolari rare. È quanto scrive oggi l'agenzia finanziaria Bloomberg citando una fonte vicina ai negoziati.

Keystone-SDA

26.10.2025, 16:42

26.10.2025, 16:45

L'operazione, di cui si parla da quest'estate, prevederebbe un prezzo di oltre 70 dollari per azione Avidity, viene affermato. Venerdì a Wall Street il titolo ha chiuso a 49.15 dollari.

Stando alla fonte l'accordo potrebbe essere finalizzato e annunciato ancora oggi; essa ha però pure avvertito che non è ancora stato concluso e potrebbe anche saltare, riferisce Bloomberg News.

