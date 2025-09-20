  1. Clienti privati
Farmaceutica Novartis vuole eliminare la differenza sui prezzi dei farmaci con gli USA

SDA

20.9.2025 - 12:29

Il CEO di Novartis Vas Narasimhan (foto d'archivio)
Il CEO di Novartis Vas Narasimhan (foto d'archivio)
Keystone

Novartis vuole eliminare la differenza di prezzo dei medicinali tra gli Stati Uniti e gli altri Paesi industrializzati.

Keystone-SDA

20.09.2025, 12:29

20.09.2025, 12:34

Vas Narasimhan, CEO del gruppo farmaceutico basilese, ritiene che i Paesi al di fuori degli Stati Uniti abbiano il dovere di contribuire maggiormente alle innovazioni e constata che i prezzi in Svizzera sono troppo bassi.

«I pazienti americani pagano una gran parte delle innovazioni», ha dichiarato Narasimhan in un'intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung, nel contesto della richiesta del presidente statunitense Donald Trump di abbassare i prezzi.

All'inizio di agosto, Trump ha dato a gruppi svizzeri come Pfizer, Roche e Novartis un termine di 60 giorni per ridurre i prezzi. Ciò rappresenta una sfida multimiliardaria per questi gruppi. Novartis collabora con il governo e tenta «di trovare soluzioni costruttive in modo che gli americani debbano pagare meno per i loro farmaci», ha detto il CEO.

In Svizzera «i prezzi dei medicamenti sono troppo bassi»

Narasimhan punta il dito contro la Svizzera, dove «i prezzi dei medicamenti sono troppo bassi». Rispetto agli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono nella fascia bassa. Per il CEO è tuttavia impossibile dire quanto dovrebbero pagare in più i Paesi europei.

Il gruppo esamina attualmente differenti meccanismi che permettano eventuali riduzioni di prezzo. Il sistema statunitense è una struttura complessa con intermediari e sconti. «Circa la metà del nostro giro d'affari lordo va a questi intermediari», ha detto Narasimhan.

Secondo il CEO, la richiesta di Trump non influirà sulle prospettive di Novartis nel medio termine. Per quanto riguarda gli eventi imprevisti, si è detto ottimista: «A prescindere da ciò che accadrà, con l'attuale situazione legale negli Stati Uniti, qualsiasi cambiamento dovrebbe essere gestibile».

