I nuovi affitti aumentano ancora, a Lugano l'incremento più forte

Non è facile trovare un appartamento. Keystone

Il costo dell'affitto si conferma in aumento in Svizzera: in maggio le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati – si parla solo di quelle, non dei contratti in essere – sono aumentate dello 0,2% rispetto ad aprile.

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Nello spazio di un anno l'incremento è del 2,5%.

È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo. Aprile aveva segnato rispettivamente +0,3% e +2,4%, marzo +0,2% e +2,3%, febbraio +0,4% e +2,4%.

In quasi tutti i 25 cantoni (i due Appenzello sono considerati insieme) si registrano progressioni mensili, con una punta del 2,1% per Appenzello e dell'1,9% per i Grigioni; il Ticino mette a referto +0,4%.

Su base annua le progressioni arrivano sino al +7,3% di Nidvaldo: in forte crescita sono anche i Grigioni (+5,9%), mentre il Ticino (+2,2%) mostra un incremento leggermente minore della media nazionale.

Interessante è anche l'andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano presenta l'incremento mensile più marcato: +1,7%, con un indice che ha raggiunto il suo massimo a 114,3 punti.

Sull'arco di dodici mesi la crescita è del 4,5%, superata solo da Lucerna (+7,2%). Balzi meno importanti nei dodici mesi vengono mostrati da Ginevra (+4,3%), Losanna (+3,5%), Basilea (+3,2%), Zurigo (+2,8%), San Gallo (+1,0%) e Berna (+1,0%). Coira non figura fra le realtà prese in esame.