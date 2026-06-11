  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercato dell'alloggio I nuovi affitti aumentano ancora, a Lugano l'incremento più forte

SDA

11.6.2026 - 10:05

Non è facile trovare un appartamento.
Non è facile trovare un appartamento.
Keystone

Il costo dell'affitto si conferma in aumento in Svizzera: in maggio le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati – si parla solo di quelle, non dei contratti in essere – sono aumentate dello 0,2% rispetto ad aprile.

Keystone-SDA

11.06.2026, 10:05

11.06.2026, 10:06

Nello spazio di un anno l'incremento è del 2,5%.

È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo. Aprile aveva segnato rispettivamente +0,3% e +2,4%, marzo +0,2% e +2,3%, febbraio +0,4% e +2,4%.

In quasi tutti i 25 cantoni (i due Appenzello sono considerati insieme) si registrano progressioni mensili, con una punta del 2,1% per Appenzello e dell'1,9% per i Grigioni; il Ticino mette a referto +0,4%.

Su base annua le progressioni arrivano sino al +7,3% di Nidvaldo: in forte crescita sono anche i Grigioni (+5,9%), mentre il Ticino (+2,2%) mostra un incremento leggermente minore della media nazionale.

Interessante è anche l'andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano presenta l'incremento mensile più marcato: +1,7%, con un indice che ha raggiunto il suo massimo a 114,3 punti.

Sull'arco di dodici mesi la crescita è del 4,5%, superata solo da Lucerna (+7,2%). Balzi meno importanti nei dodici mesi vengono mostrati da Ginevra (+4,3%), Losanna (+3,5%), Basilea (+3,2%), Zurigo (+2,8%), San Gallo (+1,0%) e Berna (+1,0%). Coira non figura fra le realtà prese in esame.

I più letti

Spiagge vietate ai bambini? Volano scintille tra Caterina Balivo e Vladimir Luxuria
Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
I nuovi affitti aumentano ancora, a Lugano l'incremento più forte
Si chiamano ZTL e in Italia mietono un sacco di «vittime»: eccole le trappole per turisti
Michelle Hunziker pubblica una foto a 17 anni e a sorprendere è un particolare...

Altre notizie

Rischi di investimento. Euforia IA spinge i mercati? Ecco come riconoscere la bolla

Rischi di investimentoEuforia IA spinge i mercati? Ecco come riconoscere la bolla

Immobiliare. Leggero calo dei tassi ipotecari a inizio giugno in Svizzera

ImmobiliareLeggero calo dei tassi ipotecari a inizio giugno in Svizzera

Finanza. Gestione patrimoniale record in Svizzera, ma non mancano le sfide

FinanzaGestione patrimoniale record in Svizzera, ma non mancano le sfide