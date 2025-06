Trovare un alloggio a prezzo abbordabile non è sempre facile. Keystone

Il costo dell'affitto si conferma in aumento in Svizzera, ma il ritmo della crescita è lievemente rallentato.

Keystone-SDA SDA

In maggio le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati – si parla solo di quelle, non dei contratti in essere – sono aumentate dello 0,1% rispetto ad aprile, mentre nello spazio di un anno l'incremento è dell'1,7%.

È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo. Aprile aveva segnato rispettivamente +0,2% e +2,0%, marzo +0,2% e +2,6%, febbraio +0,2% e +2,8%.

In maggio tutti e 25 i cantoni analizzati (i due Appenzello sono considerati insieme) registrano progressioni annue, con punte del +7,1% a Zugo e del +6,9% a Nidvaldo.