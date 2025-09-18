  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Costo dell'alloggio I nuovi affitti aumentano ancora, sia in Svizzera che in Ticino

SDA

18.9.2025 - 19:00

Gli affitti aumentano.
Gli affitti aumentano.
Keystone

Il costo dell'alloggio si conferma in aumento in Svizzera. In agosto le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati – si parla solo di quelle, non dei contratti in essere – sono aumentate dello 0,2% rispetto a luglio, mentre nello spazio di un anno l'incremento è del 2,6%.

Keystone-SDA

18.09.2025, 19:00

18.09.2025, 19:03

È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo. Luglio aveva segnato un +0,1% mensile, giugno un +0,3%.

In agosto quasi tutti i 25 i cantoni analizzati (i due Appenzello sono considerati insieme) registrano progressioni annue, con punte del +10,3% a Nidvaldo e del +8,4% a Svitto. L'unica eccezione sono i Grigioni (-0,2%), mentre il Ticino segna +2,9% (+0,4% mensile).

Interessante è anche l'andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto un aumento mensile dell'1,8%, mentre sull'arco di un anno si osserva +3,5%.

Balzi più importanti nei dodici mesi vengono mostrati da Lucerna (+4,8%) e Berna (+3,7%). Seguono Basilea (+3,35), San Gallo (+2,9%), Losanna (+2,6%), Ginevra (+2,2%) e Zurigo (+2,0%). Coira non figura fra le realtà prese in esame.

I più letti

Chiusura dell'uscita autostradale Bellinzona Nord
«Brigitte è una donna», verso prove fotografiche dei Macron per far tacere le voci
Dopo Haaland anche Doku, il Napoli cede sotto i colpi del City! Barça in vantaggio a Newcastle
Un uomo e due bambini bruciano vivi in una Tesla a causa delle porte retrattili
«Ridicolmente corrotto»: ecco l'accordo losco di Trump con gli Emirati Arabi

Altre notizie

Cambio al vertice. Se ne va il CEO di Ascom, subentra ad interim un membro del CdA

Cambio al verticeSe ne va il CEO di Ascom, subentra ad interim un membro del CdA

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in rialzo

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in rialzo

Capitalizzazione. Cevian: «La sede svizzera di UBS è incompatibile con le nuove norme sul capitale»

CapitalizzazioneCevian: «La sede svizzera di UBS è incompatibile con le nuove norme sul capitale»