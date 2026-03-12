  1. Clienti privati
Mercato dell'alloggio I nuovi affitti salgono ancora, Svizzera più cara per chi cerca casa

12.3.2026 - 11:00

Anche nel 2026 chi cerca casa come inquilino deve pagare sempre di più in Svizzera.

In febbraio le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati – si parla solo di quelle, non dei contratti in essere – sono aumentate dello 0,4% rispetto a gennaio, mentre sull'arco di un anno l'incremento è del 2,4%.

È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo. Si conferma quindi la tendenza già rilevata in gennaio, che aveva mostrato un +0,4% mensile.

Nel secondo mese del 2026 tutti i 25 cantoni analizzati (i due Appenzello sono considerati insieme) registrano progressioni annue, con punte del +6,6% a Nidvaldo e del +5,9% a Glarona. Il Ticino mette a segno +1,5% (+0,3% mensile), mentre i Grigioni, con il +4,5% (-1,8% mensile), presentano un movimento più marcato.

Ma nell'analisi dell'andamento degli affitti offerti a livello cantonale un dato salta immediatamente all'occhio: il livello dell'indice che ha raggiunto Zurigo, 150,2. La regione è la prima a superare la soglia di 150, che dimostra come le pigioni pubblicizzate siano salite di oltre il 50% da gennaio 2009.

Interessante è anche l'andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto una diminuzione mensile dell'1,2%, mentre sull'arco di un anno si osserva +4,7%, il secondo incremento più marcato dopo quello di Lucerna (+7,4%); aumenti inferiori nei dodici mesi vengono mostrati da San Gallo (+2,6%), Zurigo (+1,8%), Losanna (+1,7%), Basilea (+1,4%), Berna (+1,0%) e Ginevra (+0,2%).

Per il calcolo dell'indicatore, l'andamento dei canoni di locazione offerti in Svizzera viene corretto in base alla diversa qualità, posizione e dimensione degli appartamenti (metodo edonico), precisa Homegate.

